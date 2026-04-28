Rosszkor veszi le a jegygyűrűt? Nagyobb bajt okozhat, mint gondolná

Mikor érdemes levenni a házasság jelképét? Ennek járt utána a Daily Mail egy szakértő segítségével, aki szerint a jegygyűrű levétele akkor válhat aktuálissá, amikor a gyűrű már nem a közös erőfeszítést jelzi, hanem hamis reményt tart életben.

A jegygyűrű levétele apró mozdulatnak tűnik, valójában azonban nagyon erős érzelmi jelzés (illusztráció)

Mikor illik levenni a jegygyűrűt?

A jegygyűrű levétele apró mozdulatnak tűnik, valójában azonban nagyon erős érzelmi jelzés. Egy házasságban a gyűrű nem egyszerű ékszer, hanem a kapcsolat, az emlékek, a hűség és a közös élet szimbóluma. Éppen ezért szakítás vagy válás idején sokakban felmerül a kérdés: mikor jön el az a pillanat, amikor már nem kell tovább viselni?

Lorin Krenn nemzetközi párkapcsolati coach szerint nincs mindenkire érvényes időpont. Nem feltétlenül a válási papírok aláírása számít, hanem az, mit jelent a gyűrű annak, aki viseli.

A szakértő szerint akkor érdemes komolyan elgondolkodni a levételén, amikor a gyűrű már hamis reményt tart életben, belső feszültséget okoz, vagy olyan érzést kelt, mintha az ember hazudna önmagának.

Szakítás után érdemes levenni a gyűrűt

A gyűrű levétele önmagunk felé a gyász és az elengedés fizikai jele, mások felé pedig lezárást és érzelmi továbblépést sugallhat. Ezért nem mindegy, hogy valaki dühből, hirtelen felindulásból, vagy tudatos döntésként teszi meg.

Ha a kapcsolat még bizonytalan, de mindkét fél dolgozik a helyrehozásán, a gyűrű levétele rossz üzenet lehet.

Ha azonban már nincs közös erőfeszítés, elhangzottak a végleges mondatok, és a másik fél is továbblépett, akkor a gyűrű levétele természetes része lehet az elengedésnek.

