Ezt látni kell: Jennifer Lopez megmutatta tökéletes formáját

Jennifer Lopez 56 évesen is lenyűgöző formában van, amit legújabb edzőtermi posztjai is bizonyítanak. A világsztár vasárnap kora reggeli edzésről jelentkezett, ahol kidolgozott hasizmait mutatta meg követőinek – írja a Daily Mail.

Jennifer Lopez ismét megmutatta, hogy 56 évesen is kirobbanó formában van. A Bronxban született világsztár vasárnap reggel az edzőteremből osztott meg fotókat, amelyeken fehér, rövid szabású pulóverben, sportmelltartóban és leggingsben látható, miközben kidolgozott hasizmait is megvillantotta.

Bejegyzéséhez mindössze egy bicepsz emojit és a „Rise and grind!” üzenetet fűzte.

A bejegyzéshez edzője, Tracy Anderson is hozzászólt, aki lelkesen reagált a látottakra, és kiemelte az énekesnő formáját. Lopez korábban is többször hangsúlyozta, hogy életmódja kulcsa az, hogy minden nap jobb legyen, mint előző nap.

A világsztár nemcsak a sportban, hanem a filmiparban is aktív. Legújabb romantikus vígjátéka, amelyben egy vállalatvezetőt alakít, június 5-én debütál a Netflixen. A produkcióban több ismert színész is szerepel, köztük Edward James Olmos és Amy Sedaris. Az elmúlt időszakban azonban korábbi filmjei nem hoztak átütő sikert a mozikban, ami miatt új projektjei kiemelt figyelmet kaptak. Lopez emellett egy új Netflix-thrillerben és egy családi film feldolgozásában is szerepet vállal.

Jennifer Lopez karrierje több mint három évtizede indult, táncosként kezdte, majd színésznőként és énekesnőként vált világhírűvé. Zenei pályája során több tízmillió lemezt adott el, és dalait milliárdszor hallgatták meg világszerte.