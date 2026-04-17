Jerrie Mock legendája: az első nő, aki körberepülte a Földet

1964-ben a világ még egészen más arcát mutatta. A repülés már nem számított újdonságnak, de a hosszú távú, egyedüli utak továbbra is komoly kihívást jelentettek – különösen a nők számára, akik előtt a légiközlekedésben jóval kevesebb lehetőség állt nyitva. Ebben a korszakban emelkedett fel egy szerény, de rendkívül elszánt amerikai nő, Jerrie Mock, hogy véghez vigyen egy addig példátlan teljesítményt.
Jerrie Mock nem katonai pilótaként vagy profi rekordvadászként vált ismertté. Élete hétköznapi keretek között zajlott: feleség és négy gyermek édesanyja volt. Mégis, gyermekkora óta vonzotta a repülés, és amikor lehetősége nyílt rá, megszerezte pilótaengedélyét. Álma azonban túlmutatott a hétköznapi repüléseken: elhatározta, hogy egyedül körberepüli a Földet - írja a holgypilota

Jerrie Mock
Jerrie Mock teljesítménye rendkívüli volt a maga idejében. A kép illusztráció. Fotó: Collection Bernard Crochet

Jerrie Mock első nőként repülte körbe a bolgyót

1964. március 19-én indult útnak az Ohio állambeli Columbusból, egy egymotoros Cessna 180 típusú repülőgéppel, amely a „Spirit of Columbus” nevet kapta. Az útvonal gondos tervezést igényelt: Mock több kontinensen haladt át, érintette Dél-Amerikát, Afrikát, a Közel-Keletet és Ázsiát is, miközben óceánok fölött repült, gyakran korlátozott navigációs eszközökkel.

 A repülés során számos veszéllyel kellett szembenéznie.

Időjárási frontok, turbulencia, műszaki nehézségek és az ismeretlen repterek mind próbára tették felkészültségét. Egyes szakaszokon kommunikációs nehézségek is adódtak, máskor a kifogyó üzemanyag vagy a pontatlan térképek jelentettek kockázatot. Mindezek mellett ott volt a magány is: hosszú órákon át egyedül ült a pilótafülkében, saját döntéseire utalva. Mock azonban nemcsak technikai tudásával, hanem rendkívüli lelkierejével is kiemelkedett. Nyugodt, megfontolt hozzáállása segítette abban, hogy a legkritikusabb helyzetekben is helyes döntéseket hozzon. Nem sietett, nem kockáztatott feleslegesen – inkább kivárt, alkalmazkodott, és mindig a biztonságot helyezte előtérbe.

29 napnyi utazás után, 1964. április 17-én tért vissza Columbusba.

Ezzel ő lett az első nő a világon, aki egyedül körberepülte a Földet. Teljesítménye nem csupán egyéni rekord volt, hanem mérföldkő a nők szerepének alakulásában is a repülés és a technikai pályák területén. Az útja során szerzett tapasztalatait később könyvben is megosztotta, és története sokakat inspirált arra, hogy merjenek kilépni a megszokott keretek közül. Bár neve talán kevésbé ismert, mint más repülési úttörőké, teljesítménye mégis méltó helyet foglal el a történelemben.

Ma, évtizedekkel később visszatekintve, Jerrie Mock repülése több mint technikai bravúr. Egy olyan korszak szimbóluma, amikor az egyéni elszántság képes volt áttörni a társadalmi korlátokat. Története arra emlékeztet, hogy a határok gyakran csak addig léteznek, amíg valaki át nem lépi őket. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy voltak nők, akik nem féltek a sebességtől, se mások véleményétől.

 

