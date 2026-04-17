Jerrie Mock legendája: az első nő, aki körberepülte a Földet

Jerrie Mock nem katonai pilótaként vagy profi rekordvadászként vált ismertté. Élete hétköznapi keretek között zajlott: feleség és négy gyermek édesanyja volt. Mégis, gyermekkora óta vonzotta a repülés, és amikor lehetősége nyílt rá, megszerezte pilótaengedélyét. Álma azonban túlmutatott a hétköznapi repüléseken: elhatározta, hogy egyedül körberepüli a Földet - írja a holgypilota.

Jerrie Mock első nőként repülte körbe a bolgyót

1964. március 19-én indult útnak az Ohio állambeli Columbusból, egy egymotoros Cessna 180 típusú repülőgéppel, amely a „Spirit of Columbus” nevet kapta. Az útvonal gondos tervezést igényelt: Mock több kontinensen haladt át, érintette Dél-Amerikát, Afrikát, a Közel-Keletet és Ázsiát is, miközben óceánok fölött repült, gyakran korlátozott navigációs eszközökkel.

A repülés során számos veszéllyel kellett szembenéznie.

Időjárási frontok, turbulencia, műszaki nehézségek és az ismeretlen repterek mind próbára tették felkészültségét. Egyes szakaszokon kommunikációs nehézségek is adódtak, máskor a kifogyó üzemanyag vagy a pontatlan térképek jelentettek kockázatot. Mindezek mellett ott volt a magány is: hosszú órákon át egyedül ült a pilótafülkében, saját döntéseire utalva. Mock azonban nemcsak technikai tudásával, hanem rendkívüli lelkierejével is kiemelkedett. Nyugodt, megfontolt hozzáállása segítette abban, hogy a legkritikusabb helyzetekben is helyes döntéseket hozzon. Nem sietett, nem kockáztatott feleslegesen – inkább kivárt, alkalmazkodott, és mindig a biztonságot helyezte előtérbe.

29 napnyi utazás után, 1964. április 17-én tért vissza Columbusba.

Ezzel ő lett az első nő a világon, aki egyedül körberepülte a Földet. Teljesítménye nem csupán egyéni rekord volt, hanem mérföldkő a nők szerepének alakulásában is a repülés és a technikai pályák területén. Az útja során szerzett tapasztalatait később könyvben is megosztotta, és története sokakat inspirált arra, hogy merjenek kilépni a megszokott keretek közül. Bár neve talán kevésbé ismert, mint más repülési úttörőké, teljesítménye mégis méltó helyet foglal el a történelemben.