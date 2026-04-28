Jessica Alba elárulta titkát – ezzel a diétával marad bombaformában 45 felett

Jessica Alba életmódja a kiegyensúlyozottságra épül: étrendje a tápanyagok megfelelő arányára fókuszál, miközben a mozgás is szerves része a mindennapjainak – tájékoztat a Daily Mail.
Milyen diétát követ a színésznő?
Jessica Alba a táplálkozási szakértő, Kelly LeVeque által kidolgozott Fab Four diétát követi. Ez az étrend négy alapvető tápanyag – fehérje, zsír, rost és zöldségek – kombinációjára épül, így biztosítva a szervezet számára a szükséges egyensúlyt.
Mit eszik Jessica Alba egy nap?
A színésznő napját gyakran egy tápanyagban gazdag smoothie-val kezdi, amely zöld leveleket, banánt, chia magot és mandulatejet tartalmaz. Napközben főként növényi alapú ételeket fogyaszt, kerüli a feldolgozott élelmiszereket és a tejtermékeket, de hétvégén megengedi magának a lazítást.
Milyen edzést végez Jessica Alba?
A színésznő változatos edzéseket végez, beleértve a pilatest, a jógát és a szabadtéri sétákat. Korábban harcművészetet és erősítő edzéseket is végzett, amelyek hozzájárultak sportos alkatához. A 45 éves színésznő igyekszik minden nap mozogni, de legalább heti két-három edzést mindenképpen beiktat. Ez segíti az endorfinok felszabadulását és a jó közérzet fenntartását.
Jessica Alba különösen szereti a hot jógát, amelyet hetente többször is végez. Emellett a csoportos edzések is motiválják, mivel ezek segítenek fenntartani a rendszerességet.
Jessica Alba nem szégyenlősködött – meztelenül pózolt a fürdőkádban
Jessica Alba popsija elszabadult – tengerparton dobta le a textílt
A Fab Four diéta célja a vércukorszint stabilizálása, ezáltal csökkentve az éhségrohamokat. A módszer lényege, hogy minden étkezés tartalmazza a négy fő tápanyagcsoportot, így elkerülhető a hirtelen energiaszint-ingadozás.