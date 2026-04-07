Megvan a bizonyíték Jézus feltámadására? – sokkoló tudományos kísérlet került napvilágra

56 perce
Olvasási idő: 6 perc
Hihetetlen állítás látott napvilágot! A kutatók szerint egy különleges fénykísérlet akár magyarázatot adhat arra, hogyan keletkezett a híres torinói lepel képe – és ezzel új megvilágításba kerülhet Jézus Krisztus feltámadása is.
A világ egyik legtitokzatosabb ereklyéje, a torinói lepel évszázadok óta lázban tartja a hívőket és a tudósokat. A vásznon egy keresztre feszített férfi halvány lenyomata látható – sokak szerint maga Jézusé, számolt be a Daily Mail.

A torinói lepel mintázatában egy keresztre feszített ember látható halványan, egy kísérlet szerint olyan energia kellett a létrehozásához, amilyennel az emberiség nem rendelkezik, magyarul elképzelhető, hogy Jézus valóban feltámadt, és az az ő sziluettje – Fotó: DEL BO / Bridgeman Images via AFP

Az áttörést egy olasz fizikus, Paolo Di Lazzaro kutatása hozhatta meg, aki csapatával éveken át próbálta reprodukálni a leplen látható képet. A tudósok rendkívül erős ultraibolya lézersugarakat használtak, amelyek képesek voltak a vászon felszínén apró kémiai változásokat előidézni. Sikerült is halvány, sárgás elszíneződéseket létrehozni – hasonlókat, mint amilyenek a leplen láthatók. De itt jött a megdöbbentő fordulat.

„Nincs ilyen erő a Földön”

A kutatók számításai szerint egy teljes emberi alak létrehozásához elképesztő energiamennyiségre lenne szükség: több tízezer milliárd wattnyi energia egy elképzelhetetlenül rövid időtartam alatt. „Ilyen teljesítmény egyszerűen nem létezik a Földön” – állítja a kutató.

A szakértők szerint, ha az energiahatás egy hajszállal tovább tartott volna, a vászon egyszerűen megégett volna – ám a torinói leplen csak a legfelső rostok módosultak, méghozzá rendkívül precízen.

Természetfeletti jelenség vagy Jézus tényleg feltámadt?

A kísérlet eredményei új kérdéseket vetnek fel. Hogyan jöhetett létre egy ilyen kép festék, tinta vagy bármilyen pigment nélkül? Egyesek szerint a jelenség egy rendkívül erős, szinte „robbanásszerű” energiakibocsátás következménye lehetett. Mások még tovább mennek: szerintük ez akár a feltámadás pillanatához köthető.

A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy a kísérlet nem bizonyítja egyértelműen a feltámadást. Csupán azt mutatja meg, hogy a kép keletkezése olyan fizikai folyamatot igényelhetett, amelyet ma még nem tudunk reprodukálni.

A vita tehát tovább folytatódik. Egy biztos: a torinói lepel rejtélye még mindig nem oldódott meg – és lehet, hogy a válasz túlmutat mindenen, amit eddig a tudomány képes volt megmagyarázni.

