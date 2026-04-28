Durva számok szivárogtak ki: ennyit kapnak ma a sorozatért a Jóbarátok főszereplői

A Jóbarátok máig az egyik legsikeresebb televíziós sorozat, amely nemcsak kulturális jelenséggé vált, hanem pénzügyileg is rendkívüli hatást gyakorolt a szereplőire. A produkció 2004-es befejezése ellenére a főszereplők még mindig jelentős bevételhez jutnak az ismétlések és streamingjogok révén - tájékoztat a Page Six.

Lisa Kudrow egy friss interjúban elárulta, hogy a hatfős szereplőgárda évente körülbelül 20 millió dollárt (kb. 19 millió eurót) keres a sorozat után. Ez az összeg jól mutatja, hogy a széria népszerűsége évtizedekkel később sem csökkent.

A színésznő azt is megosztotta, hogy a sorozatot újranézte Matthew Perry halála után, és ezúttal más szemmel tekintett a produkcióra. Elmondása szerint korábban inkább a saját hibáira figyelt, most viszont már képes volt értékelni a sorozat egészének minőségét.

Kudrow külön méltatta kollégái munkáját is: Jennifer Aniston és Courteney Cox alakítását kiemelkedőnek nevezte, míg David Schwimmer és Matt LeBlanc humorát is dicsérte. Hozzátette, hogy Perry teljesítménye különösen emlékezetes volt.

A visszaemlékezés azonban nemcsak a sikerekről szólt. A színésznő arról is beszélt, hogy a forgatások során gyakran feszült volt a légkör, különösen az írókkal való együttműködés során. A jeleneteket élő közönség előtt vették fel, ami extra nyomást jelentett, és nem minden helyzet volt konfliktusmentes.

A háttérben zajló folyamatok olykor túlmutattak a szakmai vitákon is: egy korábbi asszisztens még pert is indított a produkció ellen, amely végül nem járt sikerrel.

Mindezek ellenére Kudrow hangsúlyozta, hogy a sorozat jelentősége vitathatatlan. Véleménye szerint a Jóbarátok olyan minőséget képvisel, amely még ma is kiemelkedik a hasonló produkciók közül, és sok más, egykor népszerű műsorral ellentétben ma is működik.