Megdöbbentő vallomást tett a Jóbarátok sztárja

Lisa Kudrow egy friss interjúban arról beszélt, hogy a Jóbarátok óriási sikere idején sokszor háttérbe szorítva érezte magát a többi főszereplő mellett. Elmondása szerint Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry és David Schwimmer jóval nagyobb figyelmet kaptak, miközben őt még saját ügynökségénél is úgy emlegették, mint „a hatodik Jóbarátot”.

Lisa Kudrow vallomása a Jóbarátok című sorozatról Fotó: VALERIE MACON / AFP

Lisa Kudrow őszinte vallomása: ezért maradhatott háttérben a Jóbarátok idején

A színésznő szerint hiányzott körülötte az a szakmai elképzelés, amely a sorozat többi sztárját filmes lehetőségekhez segítette. Úgy érezte, vele kapcsolatban inkább az volt a hozzáállás, hogy már az is nagy szerencse, hogy bekerült a sorozatba. Kudrow azt állítja, csak később, a Maffiózók pácban című 1999-es film után kezdtek komolyabban érdeklődni iránta az ügynökök és a producerek.

Azt is felvetette, hogy hátrányt okozhatott számára egy korábbi iparági benyomás: sokan úgy tartották, hogy ő kezdeményezte a Jóbarátok szereplőinek közös fellépését a fizetési tárgyalások során. A főszereplők végül egységes szerződést harcoltak ki a Warner Bros.-nál, és jelentős fizetésemelést értek el. Kudrow ugyanakkor később bizonyította, hogy a sorozaton túl is tartós és önálló karriert tud építeni – írja a Daily Mail.

Titkos üzenetet hagyott Matthew Perry Lisa Kudrownak

Mint korábban mi is írtuk, tragikus körülmények között, 2023 októberében halt meg Matthew Perry, aki a Jóbarátok sorozat Chandler Bingjeként vált ismertté. A színész 54 éves korában halt meg, a vizsgálatok alapján ketamin akut hatásai okozták a halálát. Kollégái és családja is teljesen összetörtek a történtek után, Matt LeBlanc azóta sem tudta feldolgozni Perry elvesztését, ő is nagyon rossz állapotba került azóta, súlyos depresszióba esett.

Lisa Kudrow talált egy üzenetet, amit még Matthew Perry írt neki a Jóbarátok utolsó epizódjának forgatási napján.

Senki se gondolná, hogy a Jóbarátok Pheobe-je. Lisa Kudrow kolléganőivel, Jennifer Anistonnal és Courtney Coxszal szemben kevésbé volt szerencsés: bár folyamatosan akadnak megkeresései Hollywoodban, de közel sem annyira hangzatosak, mint Jennek vagy Courtney-nak. Kudrow komikai énje azonban 60 felett sem kopott, és elnézve a legfrissebb képeit elmondható: bár botoxra biztos beugrott, de az arca nem lett annyira merev, mint Anistoné és nem indulhat a Joker-versenyen, mint Cox.