Rá sem ismerni: így él ma a '90-es évek szívtiprója

John Hendy története jól mutatja, mennyit változhat egy világsztár élete néhány év alatt. Az East 17 egykori tagja 1991 és 1997 között a világ egyik ismert fiúbandájában énekelt, ma pedig kétkezi munkából él, és saját bevallása szerint kifejezetten szereti a nyugodtabb, földhözragadtabb életet – számolt be a Bild.

John Hendy, az East 17 volt sztárja ma már tetőfedőként dolgozik

John Hendy a színpadot kalapácsra cserélte

Az East 17 feloszlása után még éveken át zenélt, később azonban végleg hátat fordított a szórakoztatóiparnak.

Mivel eredetileg szakmunkásként is képzett volt, visszatért a gyökereihez, és tetőfedőként kezdett dolgozni.

A beszámolók szerint a zenekar sikerei ellenére nem keresett akkora összegeket, mint sokan gondolnák, ezért ma már nem a popkarrierből, hanem a hétköznapi munkából él.

Sztárból lett tetőfedő, és nem bánja

Hendy közösségi oldalain is megmutatta új életét, és úgy tűnik, egyáltalán nem keserű a múlt miatt. Sőt, kifejezetten elégedett azzal, hogy ma már sokkal nyugodtabban élhet, mint a rajongói őrület idején.

A volt énekes szerint a pénznél jóval többet számít az, hogy valaki rendben legyen önmagával. Úgy tűnik, John Hendy ma már ezt a fajta egyszerűbb, kiegyensúlyozott életet választotta.