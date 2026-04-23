Rá sem ismerni: így él ma a '90-es évek szívtiprója

A 90-es évek egyik nagy tinisztárja ma már egészen más életet él, távol a reflektorfénytől. John Hendy neve egykor az East 17 rajongóinak jelentett mindent, ma viszont a volt popsztár már tetőfedőként dolgozik Londonban.
John Hendy története jól mutatja, mennyit változhat egy világsztár élete néhány év alatt. Az East 17 egykori tagja 1991 és 1997 között a világ egyik ismert fiúbandájában énekelt, ma pedig kétkezi munkából él, és saját bevallása szerint kifejezetten szereti a nyugodtabb, földhözragadtabb életet – számolt be a Bild.

John Hendy, az East 17 volt sztárja ma már tetőfedőként dolgozik
Fotó: amazon.com / Wikipedia

John Hendy a színpadot kalapácsra cserélte

Az East 17 feloszlása után még éveken át zenélt, később azonban végleg hátat fordított a szórakoztatóiparnak. 

Mivel eredetileg szakmunkásként is képzett volt, visszatért a gyökereihez, és tetőfedőként kezdett dolgozni.

A beszámolók szerint a zenekar sikerei ellenére nem keresett akkora összegeket, mint sokan gondolnák, ezért ma már nem a popkarrierből, hanem a hétköznapi munkából él.

Sztárból lett tetőfedő, és nem bánja

Hendy közösségi oldalain is megmutatta új életét, és úgy tűnik, egyáltalán nem keserű a múlt miatt. Sőt, kifejezetten elégedett azzal, hogy ma már sokkal nyugodtabban élhet, mint a rajongói őrület idején.

A volt énekes szerint a pénznél jóval többet számít az, hogy valaki rendben legyen önmagával. Úgy tűnik, John Hendy ma már ezt a fajta egyszerűbb, kiegyensúlyozott életet választotta.

A gyereksztárok sorsa sokszor tragikus irányt vesz a reflektorfény elhalványulása után. Tylor Chase neve most ismét a hírekbe került, miután kiderült: a korábbi pszichiátriai megfigyelés ellenére újra az utcán él, és súlyos drogproblémákkal küzd.

 

 

