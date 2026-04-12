A világűr meghódításának kezdete: 65 éve írta át a történelmet Jurij Gagarin

A történelmi repülés hatalmas lökést adott a hidegháborús űrversenynek, és világszerte a technológiai fejlődés egyik jelképe lett. Jurij Gagarin hőstette nemcsak a tudomány fejlődését gyorsította fel, hanem az egész világ képzeletét is megragadta.
Jurij Gagarin gyerekkora
A leendő űrhódító 1934-ben született egy egyszerű munkáscsaládban. 1941-ben a Szmolenszki régióban található Klusino falu, ahol a Gagarin család élt, német megszállás alá került. A németek Jurij 17, illetve 15 éves bátyját és nővérét Németországba deportálták, de útközben megszöktek és csatlakoztak a szovjet csapatokhoz. A falut 1943-ban szabadították fel.
Kiváló tanuló
1951-ben Jurij kitüntetéssel végzett a Ljuberci 10. számú szakiskolában öntödei és formázó szakon, és elvégezte a dolgozó fiatalok esti iskolájának hetedik osztályát. 1955-ben kitüntetéssel fejezte be tanulmányait a Szaratovi Ipari Műszaki Iskolában, valamint a helyi repülőklub alapkiképző tanfolyamát, ahol két év alatt 43 repülési órát gyűjtött.
A hadseregbe való belépése után Gagarint a K. E. Vorosilovról elnevezett 1. Cskalov Katonai Repülőiskolába küldték, ahonnan ismét kitüntetéssel végzett, vadászpilótaként.
Az űrbe vezető út
1957 és 1959 között Jurij Gagarin a Murmanszk közelében lévő 169. Vadászrepülő Ezredben szolgált. Amikor meghallotta a közelgő űrrepüléshez való önkéntesek felhívását, azonnal benyújtotta a jelentkezését, amelyben kifejezte vágyát, hogy kipróbálja magát ebben a példátlan új vállalkozásban. Több orvosi vizsgálat után felvették az űrhajósjelöltek közé. Hat bátor ember állt készen az első repülésre, és néhány nappal az indítás előtt született meg a döntés arról, hogy ki lesz az első ember, aki elhagyja a Föld légkörét.
Legendás repülés
1961. április 12-én, reggel 9:07-kor felszállt a Vosztok űrszonda a Bajkonur Űrközpontból, pilótája, Jurij Gagarin pedig kimondta a világhírű „Gyerünk!” felkiáltást. 108 percnyi repülés: nem is olyan sok idő egy ember számára, de egy új lépés az emberiség fejlődésében.
Visszatérve a Földre, az űrhajós jelentette:
Elvégeztem a feladatot, leszálltam a kijelölt területen, jól érzem magam, nincsenek zúzódások vagy sérülések.
Az űrhajós világhírneve
Jurij Gagarin diadalmas fogadtatásban részesült Moszkvában. Ezrek gyűltek össze a Vörös téren, hogy láthassák hősüket. Mindenfelől hála és csodálat áradt. Gagarin nemcsak kozmonautává, hanem nemzeti szimbólummá is vált, megtestesítve a szovjet tudomány és technológia vívmányait.
Az első kozmonauta hírneve azonban nem korlátozódott hazája határaira. Történelmi repülése után röviddel harminc országot érintő nagy körútra indult, ahol igazi sztárként fogadták. Minden országban Jurij Gagarin került a figyelem középpontjába, és látogatásai igazi szenzációt keltettek. Virágokkal, ajándékokkal és tapssal fogadták, sőt, egyes országokban még felvonulásokat is tartottak a tiszteletére.
Az egyik legemlékezetesebb találkozás egy ebéd volt II. Erzsébet brit királynővel.
Jurij Gagarin meghívást kapott a Buckingham-palotába, ahol nemcsak a királyi család, hanem számos csodáló is várta. Szemtanúk szerint az esemény végén II. Erzsébet maga hívta meg Jurij Gagarint, hogy készítsen vele egy képet emlékbe, megszegve ezzel az etikett egyik legfontosabb szabályát: az uralkodónak tilos volt hétköznapi emberekkel fényképezkednie. Ez a találkozó nemcsak Gagarin nemzetközi elismerését szimbolizálta, hanem az űrkutatás fontosságát is, mint az egész emberiség közös ügyét.
Gagarin tragikus halála
Jurij Gagarin 1968. március 27-én vesztette életét egy gyakorlórepülés során, amikor egy MiG–15-ös vadászgép lezuhant a Vlagyimiri területen. A baleset pontos okai sokáig tisztázatlanok maradtak, és több elmélet is született, például hirtelen manőver vagy egy másik repülőgép közelsége miatti irányításvesztés. A hivatalos vizsgálatok szerint a pilóták egy váratlan helyzetre reagálva kerülhettek végzetes helyzetbe, ami a gép lezuhanásához vezetett.
Magyarok útja a világűrbe
Farkas Bertalan 1980-as űrrepülése jelentette a magyar űrhajózás legfontosabb mérföldkövét, amikor hazánk először küldött embert a világűrbe. Kapu Tibor 2025-ben a második magyar űrhajósként jutott el a világűrbe, amikor a SpaceX rakétájával elindult a Nemzetközi Űrállomás felé. A küldetés nemcsak nemzeti büszkeség, hanem tudományos mérföldkő is, hiszen több tucat kísérletet végeznek az űrben magyar részvétellel. Az Axiom–4 misszióval Magyarország több mint négy évtized után tért vissza az űrbe, új korszakot nyitva a hazai űrkutatás történetében.