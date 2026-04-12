A világűr meghódításának kezdete: 65 éve írta át a történelmet Jurij Gagarin

A történelmi repülés hatalmas lökést adott a hidegháborús űrversenynek, és világszerte a technológiai fejlődés egyik jelképe lett. Jurij Gagarin hőstette nemcsak a tudomány fejlődését gyorsította fel, hanem az egész világ képzeletét is megragadta.

Jurij Gagarin elsőként hagyta el a Földet, és örökre megváltoztatta az emberiség jövőjéről alkotott képet.

Jurij Gagarin gyerekkora

A leendő űrhódító 1934-ben született egy egyszerű munkáscsaládban. 1941-ben a Szmolenszki régióban található Klusino falu, ahol a Gagarin család élt, német megszállás alá került. A németek Jurij 17, illetve 15 éves bátyját és nővérét Németországba deportálták, de útközben megszöktek és csatlakoztak a szovjet csapatokhoz. A falut 1943-ban szabadították fel.

Kiváló tanuló

1951-ben Jurij kitüntetéssel végzett a Ljuberci 10. számú szakiskolában öntödei és formázó szakon, és elvégezte a dolgozó fiatalok esti iskolájának hetedik osztályát. 1955-ben kitüntetéssel fejezte be tanulmányait a Szaratovi Ipari Műszaki Iskolában, valamint a helyi repülőklub alapkiképző tanfolyamát, ahol két év alatt 43 repülési órát gyűjtött.

A hadseregbe való belépése után Gagarint a K. E. Vorosilovról elnevezett 1. Cskalov Katonai Repülőiskolába küldték, ahonnan ismét kitüntetéssel végzett, vadászpilótaként.

Az űrbe vezető út

1957 és 1959 között Jurij Gagarin a Murmanszk közelében lévő 169. Vadászrepülő Ezredben szolgált. Amikor meghallotta a közelgő űrrepüléshez való önkéntesek felhívását, azonnal benyújtotta a jelentkezését, amelyben kifejezte vágyát, hogy kipróbálja magát ebben a példátlan új vállalkozásban. Több orvosi vizsgálat után felvették az űrhajósjelöltek közé. Hat bátor ember állt készen az első repülésre, és néhány nappal az indítás előtt született meg a döntés arról, hogy ki lesz az első ember, aki elhagyja a Föld légkörét.

Legendás repülés

1961. április 12-én, reggel 9:07-kor felszállt a Vosztok űrszonda a Bajkonur Űrközpontból, pilótája, Jurij Gagarin pedig kimondta a világhírű „Gyerünk!” felkiáltást. 108 percnyi repülés: nem is olyan sok idő egy ember számára, de egy új lépés az emberiség fejlődésében.

Visszatérve a Földre, az űrhajós jelentette: