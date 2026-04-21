Jutta Leerdam új fotójától csorog a nyálunk... és nem a pizza miatt!

Jutta Leerdam a 27 éves holland gyorskorcsolyázó 2026 áprilisában osztott meg egy új bejegyzést New Yorkból, amelyen pizzázás közben látható egy szexi rózsaszín, virágmintás fűzőben. A poszt gyorsan nagy visszhangot kapott, a kommentelők közül többen is arról írtak, hogy teljesen „rá vannak kattanva” a sportoló megjelenésére.
Jutta Leerdam szexi képeitől megőrültek a rajongók
A képek alatt egymást követték a dicséretek, sokan „gyönyörűnek” és „lenyűgözőnek” nevezték a sportolót. Jutta Leerdam közösségi oldalain amúgy is hatalmas figyelem övezi minden megjelenését, így nem meglepő, hogy az utazós, lazább hangulatú tartalom is gyorsan bejárta az internetet.
Nemcsak a magánélete, az idei éve is erős
Jutta Leerdam 2026-ban a jégen is kiemelkedő eredményeket ért el:
a milánó–cortinai téli olimpián aranyérmet nyert 1000 méteren olimpiai rekorddal, emellett ezüstérmet is szerzett 500 méteren.
Idén a Forbes 30 Under 30 Europe listájára is felkerült, miközben Jake Paul oldalán a magánélete is folyamatosan reflektorfényben van – írja a The Sun.
