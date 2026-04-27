Elképesztő botrány Szerbiában: állampolgárságot kapott a csecsen vezér rokona

Szerbia hivatalosan is állampolgárságot adott Kadirov unokaöccsének, Jakub Zakrijevnek – derült ki a belgrádi kormány döntéséből. A határozat szerint a lépés „a köztársaság érdekében” történt, ám ennek pontos okait nem részletezték.

A dokumentum szerint a Szerbia által biztosított állampolgárság különleges eljárásban történt, amely lehetővé teszi, hogy kiemelt személyek gyorsított módon jussanak útlevélhez.

Ki kaphat így útlevelet?

Jakub Zakrijev nem ismeretlen figura: korábban Groznij polgármestere volt, majd a csecsen mezőgazdasági minisztériumot vezette. Később az orosz állam által ideiglenesen átvett Danone oroszországi vállalatának élére került, és jelenleg is egy tejipari cég vezetőjeként dolgozik.

A szerb jogszabályok lehetővé teszik, hogy a hatóságok úgynevezett „érdemek alapján” adjanak ki szerb útlevelet. Ehhez nem szükséges az adott személynek lemondania más állampolgárságáról, sőt még az sem feltétel, hogy az országban éljen.

Az elmúlt években több mint kétszáz orosz állampolgár kapott ilyen módon szerb útlevelet – köztük állami cégek vezetői és védelmi iparban dolgozó szakemberek is. A szerb útlevél ráadásul jelentős előnyöket kínál, hiszen több mint száz országba biztosít vízummentes beutazást.