Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

szerbia

Elképesztő botrány Szerbiában: állampolgárságot kapott a csecsen vezér rokona

25 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb vitatott döntés született: Kadirov közeli rokona különleges eljárásban kapott szerb állampolgárságot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szerbiaramzan kadirovdanone

Szerbia hivatalosan is állampolgárságot adott Kadirov unokaöccsének, Jakub Zakrijevnek – derült ki a belgrádi kormány döntéséből. A határozat szerint a lépés „a köztársaság érdekében” történt, ám ennek pontos okait nem részletezték.

Kadirov Zakrijev szerb állampolgárság
Ramzan Kadirov Forrás: AFP/Sputnik/Ramil Sitdikov

A dokumentum szerint a Szerbia által biztosított állampolgárság különleges eljárásban történt, amely lehetővé teszi, hogy kiemelt személyek gyorsított módon jussanak útlevélhez.

Ki kaphat így útlevelet?

Jakub Zakrijev nem ismeretlen figura: korábban Groznij polgármestere volt, majd a csecsen mezőgazdasági minisztériumot vezette. Később az orosz állam által ideiglenesen átvett Danone oroszországi vállalatának élére került, és jelenleg is egy tejipari cég vezetőjeként dolgozik.

A szerb jogszabályok lehetővé teszik, hogy a hatóságok úgynevezett „érdemek alapján” adjanak ki szerb útlevelet. Ehhez nem szükséges az adott személynek lemondania más állampolgárságáról, sőt még az sem feltétel, hogy az országban éljen.

Az elmúlt években több mint kétszáz orosz állampolgár kapott ilyen módon szerb útlevelet – köztük állami cégek vezetői és védelmi iparban dolgozó szakemberek is. A szerb útlevél ráadásul jelentős előnyöket kínál, hiszen több mint száz országba biztosít vízummentes beutazást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!