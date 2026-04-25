A világ egyik legfurcsább madara: alig maradt belőle, mégis van remény

A kizárólag Új-Zélandon élő, éjszakai papagáj nemcsak a legnehezebb a maga nemében, hanem repülni sem tud, ami különösen szokatlan a madarak világában. A kakapó testtömege akár a négy kilogrammot is elérheti, hossza pedig meghaladhatja a 60 centimétert – írja a Petbook.

Kakapó, a világ legkülönlegesebb madara

Fotó: Unsplash

Miért különleges madár a kakapó?

A szakértők szerint különleges tulajdonságai az evolúció során alakultak ki: mivel az elszigetelt szigeteken sokáig nem voltak természetes ragadozói, egyszerűen „elfelejtett” repülni. Veszély esetén inkább mozdulatlanná dermed, és zöldes tollazatával próbál beleolvadni a környezetébe.

Ez a stratégia azonban végzetesnek bizonyult, amikor megjelentek az emberek és az általuk betelepített ragadozók.

A faj állománya drasztikusan lecsökkent, és a múlt században már a kihalás szélére sodródott.

A kakapó szaporodása is rendkívül szokatlan. A hímek különleges, mély hangokat adnak ki, hogy magukhoz csalogassák a nőstényeket, ám ez gyakran hiábavaló. Előfordult olyan is, hogy egy hím egy tárgyat próbált meg „udvarolni” – egy híres esetben például egy földre hagyott kalapot.

A faj fennmaradását az is nehezíti, hogy csak ritkán szaporodik sikeresen: ehhez egy bizonyos fafaj bőséges terméshozamára van szükség, ami csupán néhány évente következik be. A 2026-os év azonban kedvezőnek ígérkezik, már több mint száz fióka kelt ki.

A természetvédők különleges módszerekkel próbálják megmenteni a fajt, többek között mesterséges megtermékenyítéssel is. A cél, hogy növeljék a genetikai változatosságot és elkerüljék a beltenyésztést.

Jelenleg alig több mint kétszáz példány él a világon, így minden egyes újonnan kikelt fióka kulcsfontosságú a faj túlélése szempontjából.

A kakapó nemcsak ritkasága miatt különleges: éjszakai életmódot folytat, növényi táplálékon él, és még az illata is a mohás erdőkre emlékeztet. A kutatók szerint akár 90 évnél is tovább élhet, így a világ egyik leghosszabb életű papagájának számíthat.

