Agysorvadást okoz a fiataloknál az egyik drog

A vizsgálat az Adolescent Brain Cognitive Development program adataira épült, amely a résztvevőket 9–10 éves kortól 16–17 éves korukig követte. Az eredmények alapján a kannabisz fogyasztása után a fiatalok fejlődése nem tartott lépést a drogot nem fogyasztó társaikéval – számolt be róla a Science Alert.

A kannabisz hatása drámaibb lehet, mint hittük.

A kannabisz fogyasztás hatására megtorpan az agyi fejlődés

A kutatók évente különböző tesztekkel mérték a memória, a reakcióidő, a nyelvi és egyéb kognitív képességek alakulását.

Érdekes módon a használat előtt ezek a fiatalok gyakran azonos vagy jobb eredményeket értek el, mint társaik.

A változás tehát a szerhasználat megjelenése után vált észrevehetővé. A THC-t tartalmazó termékek különösen a memória romlásával mutattak erősebb kapcsolatot. Ezzel szemben a csak CBD-t használók eredményei közelebb álltak a normál fejlődési mintához. A kutatás nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, de számos zavaró tényezőt figyelembe vett. A szakértők szerint még kisebb különbségek is jelentős hatással lehetnek a tanulásra és a jövőbeli lehetőségekre. Összességében az eredmények azt sugallják, hogy a szerhasználat késleltetése segítheti az egészséges agyi fejlődést serdülőkorban.

