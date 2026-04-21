Agysorvadást okoz a fiataloknál az egyik drog

kannabisz

Egy több mint 11 000 amerikai fiatalt vizsgáló hosszú távú kutatás szerint a rekreációs droghasználat összefügghet a kognitív fejlődés lassulásával. A kutatás kimutatta, hogy a kannabisz használata mellett a memória, a figyelem és a gondolkodási képességek fejlődése lassabb lehet.
kannabiszagysorvadásfiatalfejlődés

A vizsgálat az Adolescent Brain Cognitive Development program adataira épült, amely a résztvevőket 9–10 éves kortól 16–17 éves korukig követte. Az eredmények alapján a kannabisz fogyasztása után a fiatalok fejlődése nem tartott lépést a drogot nem fogyasztó társaikéval számolt be róla a Science Alert.

kannabisz
A kannabisz hatása drámaibb lehet, mint hittük.
Fotó: Unsplash

A kannabisz fogyasztás hatására megtorpan az agyi fejlődés

A kutatók évente különböző tesztekkel mérték a memória, a reakcióidő, a nyelvi és egyéb kognitív képességek alakulását.

Érdekes módon a használat előtt ezek a fiatalok gyakran azonos vagy jobb eredményeket értek el, mint társaik.

A változás tehát a szerhasználat megjelenése után vált észrevehetővé. A THC-t tartalmazó termékek különösen a memória romlásával mutattak erősebb kapcsolatot. Ezzel szemben a csak CBD-t használók eredményei közelebb álltak a normál fejlődési mintához. A kutatás nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, de számos zavaró tényezőt figyelembe vett. A szakértők szerint még kisebb különbségek is jelentős hatással lehetnek a tanulásra és a jövőbeli lehetőségekre. Összességében az eredmények azt sugallják, hogy a szerhasználat késleltetése segítheti az egészséges agyi fejlődést serdülőkorban.

A kannabisz hatása sokkal súlyosabb, mint hitték

Egy új amerikai kutatás szerint a „fű”-ben található THC hatása messze túlmutathat az egyszerű feledékenységen. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a memória működése több különböző módon is megváltozhat kannabisz hatására: a mindennapi döntésekre és az emlékekre is hatással lehet.

 

Orvosi kannabisz: több a kockázat, mint hittük

Egy átfogó tudományos elemzés szerint az orvosi kannabisz hatékonysága sok esetben nem bizonyított, miközben a használata pszichés és testi kockázatokkal is járhat.  A kutatások alapján növelheti a szorongás, a pszichotikus tünetek és akár szív- és érrendszeri problémák esélyét, különösen THC-tartalmú készítményeknél. 


 

 


 

 

