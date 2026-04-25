Vírusriasztást adott ki a WHO egy rendkívül fertőző betegség miatt

Jelentős figyelmeztetést adott ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kanyaró terjedése miatt, miután Bangladesben gyorsan nőni kezdett a fertőzésgyanús esetek száma. A WHO szerint a járvány különösen a kisgyermekeket érinti: a jelentett esetek 79 százaléka öt év alatti gyermekekhez köthető – írja a Daily Star.

Kanyaró miatt adott ki riasztást a WHO (A képen egy bangladesi kislányt oltanak be)Fotó: Rafayat Khan/Majority World/Universal Images Group/Getty Images

Kanyaró miatt adott ki riasztást a WHO

A szervezet április 23-i frissítése szerint március közepe és április 14. között csaknem 20 ezer kanyarógyanús esetet regisztráltak az országban. A betegséghez 166 feltételezett halálesetet kötnek, ezek főként két év alatti, oltatlan gyermekek körében történtek. A WHO közlése szerint 30 halálesetet már meg is erősítettek.

A járvány hátterében az immunitás hiánya állhat. Sok érintett gyermek vagy egyáltalán nem kapott oltást, vagy csak egy adagot kapott. A helyzet miatt április 5-én célzott kanyaró-rubeola oltási kampány indult.

A kanyaró rendkívül fertőző vírusos betegség. Tünetei közé tartozik a magas láz, az orrfolyás, a köhögés, a vörös, könnyező szem, valamint az apró fehér foltok megjelenése a szájban. Bár a betegség sok esetben enyhébb vagy közepesen súlyos lefolyású, súlyos szövődményeket okozhat, köztük tüdőgyulladást, hasmenést, fülfertőzést, agygyulladást, vakságot és halált.

A WHO szerint sürgős intézkedésekre van szükség a terjedés megfékezésére, az esetek gyors felismerésére és az oltási hiányosságok pótlására. Utazási vagy kereskedelmi korlátozást ugyanakkor egyelőre nem javasolnak.

An orvosok most egy kevéssé ismert, de annál ijesztőbb szövődményre figyelmeztetnek, miközben az Egyesült Államokban 30 éve nem látott szintre ugrott az esetszám. A kanyarót túlélni nem jelenti azt, hogy vége a veszélynek.

A közegészségügy világában ritkán érnek bennünket olyan megrázó hírek, mint amikor egy már legyőzöttnek hitt ellenség újra felüti a fejét. A Medical News Today nemrégiben közölt cikke pontosan egy ilyen aggasztó jelenségre hívja fel a figyelmet: az Egyesült Királyság és több európai nemzet elveszítette a kanyarómentes státuszát. Ez a visszalépés nem csupán statisztikai adat, hanem komoly figyelmeztetés mindannyiunk számára a védőoltások fontosságáról.