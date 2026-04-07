Kanye West nem léphet be az Egyesült Királyságba – Elmarad a Wireless fesztivál

Londonban, 2026. április 7-én vált hivatalossá, hogy a Kanye West néven ismert, ma már Ye-ként fellépő előadó nem léphet be az Egyesült Királyságba. Az Metro.co.uk információi szerint a a brit belügyminisztérium azért tagadta meg az elektronikus beutazási engedélyét, mert jelenléte „nem szolgálná a közjót”.

A döntés után a Wireless Festival szervezői bejelentették: a fesztivált törlik, minden jegytulajdonos visszatérítést kap.

Kanye West nem léphet be Londonba

A botrány hátterében Kanye West korábbi antiszemita kijelentései és náci utalásai állnak. Az elmúlt napokban egyre nagyobb politikai és társadalmi nyomás nehezedett a brit kormányra, hogy ne engedje fellépni a sztárt Londonban.

Több nagy szponzor is kihátrált a fesztivál mögül, köztük a Pepsi, a PayPal és a Diageo.

Hiába jött a bocsánatkérés

A források szerint Kanye West a napokban békülékeny hangot ütött meg, és azt írta, hogy Londonba a változás, az egység, a béke és a szeretet üzenetével érkezne. Azt is jelezte, hogy kész lenne találkozni a brit zsidó közösség tagjaival, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy megfordítsa az ügy menetét. A brit hatóságok végül nem változtattak álláspontjukon.

Elmarad a Wireless fesztivál

Kanye West három estén is főfellépő lett volna a júliusi londoni rendezvényen, a szervezők pedig korábban még védték a döntést. A végére azonban akkora lett a felháborodás, hogy a fesztivál teljes megrendezése ellehetetlenült. A történet így nem nagy visszatéréssel, hanem látványos kudarccal zárult a rapper számára.