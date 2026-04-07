Kanye West

Kanye West nem léphet be az Egyesült Királyságba – Elmarad a Wireless fesztivál

Óriási botrányba fulladt Kanye West londoni visszatérése, miután a brit hatóságok végül nem engedték be az országba a rappert. A Kanye West körüli ügy odáig jutott, hogy a Wireless Festival 2026-os rendezvényét végül teljesen lefújták, a jegyvásárlók pedig visszakapják a pénzüket.
Kanye WestEgyesült Királyságfesztivál

Londonban, 2026. április 7-én vált hivatalossá, hogy a Kanye West néven ismert, ma már Ye-ként fellépő előadó nem léphet be az Egyesült Királyságba. Az Metro.co.uk információi szerint a a brit belügyminisztérium azért tagadta meg az elektronikus beutazási engedélyét, mert jelenléte „nem szolgálná a közjót”. 

(FILES) Kanye West attends the 2020 Vanity Fair Oscar Party following the 92nd annual Oscars at The Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills on February 9, 2020. One of the promoters of an annual London music festival on April 6, 2026 defended plans for Kanye West to headline it, amid a backlash over the US rapper's previous antisemitic outbursts. Disgraced 48-year-old hip-hop star West -- now known as Ye -- is due to play three nights at the Wireless Festival in the British capital in July as part of a European comeback tour. (Photo by JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP)
Kanye West
Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

A döntés után a Wireless Festival szervezői bejelentették: a fesztivált törlik, minden jegytulajdonos visszatérítést kap.

Kanye West nem léphet be Londonba

A botrány hátterében Kanye West korábbi antiszemita kijelentései és náci utalásai állnak. Az elmúlt napokban egyre nagyobb politikai és társadalmi nyomás nehezedett a brit kormányra, hogy ne engedje fellépni a sztárt Londonban. 

Több nagy szponzor is kihátrált a fesztivál mögül, köztük a Pepsi, a PayPal és a Diageo.

Hiába jött a bocsánatkérés

A források szerint Kanye West a napokban békülékeny hangot ütött meg, és azt írta, hogy Londonba a változás, az egység, a béke és a szeretet üzenetével érkezne. Azt is jelezte, hogy kész lenne találkozni a brit zsidó közösség tagjaival, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy megfordítsa az ügy menetét. A brit hatóságok végül nem változtattak álláspontjukon.

Elmarad a Wireless fesztivál

Kanye West három estén is főfellépő lett volna a júliusi londoni rendezvényen, a szervezők pedig korábban még védték a döntést. A végére azonban akkora lett a felháborodás, hogy a fesztivál teljes megrendezése ellehetetlenült. A történet így nem nagy visszatéréssel, hanem látványos kudarccal zárult a rapper számára.

