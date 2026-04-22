Teljes K. O. – elképesztő kiütéses balesetet szenvedett a Boeing kapitánya repülés közben

A beszámolók szerint a gép még emelkedett, amikor a pilótafülkében rögzített kijelző hirtelen leszakadt, és telibe találta a kapitányt.
Mi történt a kapitánnyal – hogyan lett ebből vészhelyzet?
Az ütközés után a kapitány azonnal rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A másodpilóta rádión jelezte a toronynak, és visszafordította a gépet – írja a Bild cikke.
A beszámolók szerint a helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a sérült pilóta hányingerrel küzdött, és teljesen kiesett a munkából.
Az a dolog leesett, fejbe verte, és utána rosszul lett
– jelezte a másodpilóta a toronynak.
A repülő végül körülbelül 17 perccel a felszállás után biztonságosan landolt, az utasok sértetlenül elhagyták a fedélzetet.
A sérült kapitányt kórházba szállították, a járat pedig később egy másik pilótával folytatta útját.