Teljes K. O. – elképesztő kiütéses balesetet szenvedett a Boeing kapitánya repülés közben

A beszámolók szerint a gép még emelkedett, amikor a pilótafülkében rögzített kijelző hirtelen leszakadt, és telibe találta a kapitányt.

A kapitányt egy leszakadó kijelző ütötte ki a pilótafülkében

Mi történt a kapitánnyal – hogyan lett ebből vészhelyzet?

Az ütközés után a kapitány azonnal rosszul lett, majd elvesztette az eszméletét. A másodpilóta rádión jelezte a toronynak, és visszafordította a gépet – írja a Bild cikke.

A beszámolók szerint a helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a sérült pilóta hányingerrel küzdött, és teljesen kiesett a munkából.

Az a dolog leesett, fejbe verte, és utána rosszul lett

– jelezte a másodpilóta a toronynak.

A repülő végül körülbelül 17 perccel a felszállás után biztonságosan landolt, az utasok sértetlenül elhagyták a fedélzetet.

A sérült kapitányt kórházba szállították, a járat pedig később egy másik pilótával folytatta útját.