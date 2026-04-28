Donald Trump a Fehér Házban fogadta III. Károly királyt – fotókon a történelmi találkozó

Donald Trump és Melania Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt a történelmi állami látogatás első napján. Károly király amerikai látogatása a transzatlanti kapcsolatok megerősítését szolgálja a feszült nemzetközi helyzetben.
Hétfőn megkezdődött III. Károly király amerikai látogatása, amely négynapos állami vizitként zajlik az Egyesült Államokban Kamilla királynéval együtt. Az út a 2007-es, II. Erzsébet királynő által tett látogatás óta az első brit uralkodói állami vizit. A programot fokozott biztonsági intézkedések kísérik a washingtoni incidens után.

III. Károly király és Donald Trump amerikai elnök történelmi találkozója a Fehér Házban, az uralkodó amerikai állami látogatásának keretében. Washington D.C., 2026. április 27-én
Fotó: Rod Lamkey / MTI/AP

Miért fontos Károly király amerikai látogatása?

A királyi párt Marylandben, az Andrews katonai légibázison fogadták, majd a Fehér Házban Donald Trump elnök és Melania Trump köszöntötte őket. A program során teát fogyasztottak a Zöld Szobában, és megtekintették a Fehér Ház formáját idéző, újonnan kialakított méhkaptárt is, amely III. Károly király méhészet iránti érdeklődésére utalt. A látogatás egyik kiemelt eseménye Károly király kongresszusi beszéde lesz. Az uralkodó várhatóan a demokratikus értékek védelmét, valamint az amerikai–brit partnerség megújításának fontosságát hangsúlyozza majd.

III Károly washingtoni látogatása, IIICharlesTrump, 2026.04.27.
III. Károly brit király és a felesége, Kamilla királyné négynapos egyesült államokbeli állami látogatásra a Maryland állambeli Andrews légi támaszpontra érkezik 2026. április 27-én

 

