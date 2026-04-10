Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

III. Károly király fontos bejelentést tesz

Az Egyesült Királyság uralkodója áprilisban fontos beszédet fog tartani az országban. Károly király a néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapján ünnepi beszédet tart, amelyben méltatja édesanyja egyedülálló pályafutását.
III. Károly, az Egyesült Királyság királya a néhai II. Erzsébet királynő 100. születésnapján ünnepi beszédet fog tartani. Károly király várhatóan április 21-én beszédében felidézi a királynő életét és örökségét – írja a DailyMail. 

III. Károly király Fotó: STRINGER / ANADOLU

A Buckingham-palotában egy különleges fogadásra is sor kerül több tucat vendég részvételével, amelyet Károly király és Camilla királyné rendez. 

A hírek szerint III. Károly egy személyesebb hangvételű beszédet fog tartani a néhai királynő pályafutásáról és legnagyobb eredményeiről, amihez egy megható videós összeállítást is készít a Buckingham-palota. 

A meghívottakat azok közül a több száz támogatott szervezet közül választják ki, amelyekkel II. Erzsébet királynő egész életében kapcsolatban állt.  

Egy királyi bennfentes, aki a The Mirror újságnak nyilatkozott – amely elsőként számolt be az eseményről –, így fogalmazott:  

„II. Erzsébet királynő születésének 100. évfordulója nem csupán megható pillanat lesz, hanem egy jól megélt, a kötelességnek és hazájának szentelt hihetetlen élet ünneplése is” – nyilatkozott egy bennfentes. 

Így ünnepelte születésnapját Károly király

Ahogy arról az Origo már beszámolt, tavaly novemberben ünnepelte 77. születésnapját III. Károly király. Az ünneplést megható képeken örökítették meg, amelyeket ide kattintva megtekinthet.

 

