Berúgva esett el egy hajó utasa, hatalmas kártérítést kapott

Egy nő közel százmillió forintnak megfelelő kártérítést kapott, miután egy tengeri hajóúton 14 pohár tequilát szolgáltak fel neki az all-inclusive italcsomag részeként. Az ittas nő a bárból kilépve elesett, beütötte a fejét és agyrázkódást szenvedett – írja a SkyNews.

Fotó: Unsplash

A 45 éves Diana Sanders egy luxus hajóúton vett részt, ahol a korlátlan italcsomag részeként a bárban legalább 14 tequilával kínálták meg 9 óra alatt 2024 januárjában. Nem sokkal azután, hogy elhagyta a bárt, a nő elesett, beverte a fejét és súlyos agyrázkódást szenvedett.

A vendéget később eszméletlenül találták meg a személyzet számára fenntartott területen.

Sanders ügyvédje a bíróságon elmondta, hogy a vendégeket a korlátlan italcsomag jegyében túlzott alkoholfogyasztásra buzdítják a plusz borravaló reményében.

Ez az eset rávilágít az all-inclusive italcsomagok velejáró veszélyeire, amelyek a túlzott fogyasztásra ösztönöznek, és arra kényszerítik az alulfizetett pincéreket, hogy a biztonság helyett a borravalót helyezzék előtérbe

– mondta Spencer Aronfeld ügyvéd hozzátéve, hogy a pincéreknek meg kellett volna állítaniuk a vendég italfogyasztását, amikor látták, hogy már ittas állapotban van.

Sanders a bíróságon elismerte a személyes felelősségét az eset kapcsán.

Az esküdtszék Sanders javára döntött, és megállapította, hogy a vállalat gondatlanul járt el. A bíróság 220 000 fontos – 92,3 millió forint – kártérítést ítélt meg az utasnak.

