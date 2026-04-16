Berúgva esett el egy hajó utasa, hatalmas kártérítést kapott

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

Tegnap, 10:20
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Pert indított egy nő, miután egy luxus hajóutazáson a korlátlan italcsomag miatt túlzottan lerészegedett, elesett és agyrázkódást szenvedett. Az esküdtszék az utas javára döntött, aki közel százmillió forintnak megfelelő kártérítést kap.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nő közel százmillió forintnak megfelelő kártérítést kapott, miután egy tengeri hajóúton 14 pohár tequilát szolgáltak fel neki az all-inclusive italcsomag részeként. Az ittas nő a bárból kilépve elesett, beütötte a fejét és agyrázkódást szenvedett – írja a SkyNews. 

Fotó: Unsplash
Fotó: Unsplash

A 45 éves Diana Sanders egy luxus hajóúton vett részt, ahol a korlátlan italcsomag részeként a bárban legalább 14 tequilával kínálták meg 9 óra alatt 2024 januárjában. Nem sokkal azután, hogy elhagyta a bárt, a nő elesett, beverte a fejét és súlyos agyrázkódást szenvedett. 

A vendéget később eszméletlenül találták meg a személyzet számára fenntartott területen. 

Sanders ügyvédje a bíróságon elmondta, hogy a vendégeket a korlátlan italcsomag jegyében túlzott alkoholfogyasztásra buzdítják a plusz borravaló reményében. 

Ez az eset rávilágít az all-inclusive italcsomagok velejáró veszélyeire, amelyek a túlzott fogyasztásra ösztönöznek, és arra kényszerítik az alulfizetett pincéreket, hogy a biztonság helyett a borravalót helyezzék előtérbe

 – mondta Spencer Aronfeld ügyvéd hozzátéve, hogy a pincéreknek meg kellett volna állítaniuk a vendég italfogyasztását, amikor látták, hogy már ittas állapotban van. 

Sanders a bíróságon elismerte a személyes felelősségét az eset kapcsán. 

Az esküdtszék Sanders javára döntött, és megállapította, hogy a vállalat gondatlanul járt el. A bíróság 220 000 fontos – 92,3 millió forint – kártérítést ítélt meg az utasnak. 

Ahogy arról az Origo már beszámolt, súlyos tragédia rázott meg egy texasi családot, amikor 17 éves lányuk, aki mazsorettkapitányként és diáktanácsi elnökként is tevékenykedett, váratlanul összeesett és meghalt. A család szerint a lány halálát a túl sok koffein miatt megnagyobbodott szíve okozta. Az ügyvéd szerint az energiaital miatt egy életerős, tehetséges fiatal lány halt meg tragikus hirtelenséggel.

Több környi kisebb áremelést követően igencsak megnőtt az elmúlt években a Netflix havidíja, ráadásul a legdrágább csomagjáért fizetők egy része nem 4K felbontású képet kap a szolgáltatástól, így feleslegesen fizetik annak a felárát. Most váratlan módon került a hírekbe a szolgáltatás, újabb áremelés helyett egy római bíróság kötelezte, hogy térítsen vissza több millió eurót az előfizetőinek. A bíróság szerint a streaming szolgáltatás 2017-2024 közti áremelései illegálisak voltak, ugyanis az előfizetői szerződésben nem tisztázta, hogy miért tartja fenn a jogot az előfizetési díjak megemelésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!