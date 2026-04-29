Óriási kártérítést kap az a DJ, akit egy épületről lezuhanó tégla sebesített meg

A bíróság megállapította, hogy az épület tulajdonosa, az O’Hare Holdings Ltd felelősséggel tartozik a történtekért. A DJ többféle sérülést szenvedett, köztük nyak-, váll- és térdfájdalmakat, valamint zúzódásokat, amelyek hosszabb ideig is fennmaradtak. Emellett pszichés panaszokról is beszámolt, például alvászavarról és szorongásról. A londoni bíróság végül tizennégy ezer fontos (5,8 millió forint) kártérítést ítélt meg a lemezlovasnak - írja az Independent.

Kártérítés megfizetésére ítélték az épület tulajdonosát.

Hat millió forint kártérítés kapott

A felperes eredetileg közel 100 ezer fontos (42 millió forint) kártérítést követelt, arra hivatkozva, hogy a baleset után fél évig nem tudott dolgozni. Ezt az állítást azonban a védelem vitatta, miután közösségi médiás bejegyzések és eseményeken való részvételek alapján arra jutottak, hogy a DJ a kérdéses időszakban több nemzetközi rendezvényen is megjelent, köztük a Burning Man fesztiválon is. A bíróság végül részben adott igazat a felperesnek. Az ítélet szerint valóban elszenvedett sérülései indokolják a kártérítést, ugyanakkor nem bizonyítható, hogy hosszabb időre teljesen kiesett volna a munkából. A bíró megállapította, hogy nagyjából három hónap után visszatérhetett a tevékenységéhez, még ha korlátozott formában is.

A döntés értelmében mintegy 14 ezer fontot (5,8 millió forint) ítéltek meg számára a sérülések és kezelések költségeinek fedezésére, ugyanakkor az elmaradt jövedelemre vonatkozó, több tízezer fontos igényt elutasították.

Emellett az alperest kötelezték a jogi költségek jelentős részének előzetes megtérítésére is. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak, hogy a DJ szándékosan félrevezette volna a hatóságokat. A pontatlan nyilatkozatokat inkább félreértésnek tulajdonították, különösen a „fellépés” fogalmának értelmezése kapcsán, amely a zenei előadások és promóciós megjelenések között is különbséget tehet.

Az ügy rávilágít arra, milyen összetett lehet egy személyi sérüléssel kapcsolatos per megítélése, különösen akkor, ha a károsult munkája nem hagyományos keretek között zajlik, és nehezen mérhető annak pontos kiesése.