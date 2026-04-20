Saját várrommal eladó ez a 900 éves kastély – mi beköltöznénk!

Egyedülálló történelmi ingatlan került a piacra Angliában. A Hampshire megyében található Warblington kastély, amelynek múltja egészen a 11. századig nyúlik vissza, 2,25 millió fontért (935 millió forint) várja új gazdáját. A különleges vidéki kúria nemcsak méreteivel és elhelyezkedésével tűnik ki, hanem azzal is, hogy saját Tudor-kori várrommal rendelkezik.
A hét hálószobás, négy fürdőszobás kastély egy közel négyhektáros birtokon fekszik, amelyhez úszómedence, medenceház, valamint egy látványos, történelmi szárazárok is tartozik. A tengerpart mindössze néhány perc sétára található, miközben a környéken hangulatos kisvárosok és falvak sorakoznak - írja a Dailymail.

kastély
Csaknem egy milliárd forintért eladó az impozáns kastély. A kép illusztráció.
Fotó: PA Images via Getty Image /  PA Images via Getty Image


A Warblington kastély ma is különleges

 

A kastély története szorosan összefonódik Anglia viharos múltjával. Egykor olyan jelentős alakok birtokolták, mint Richard Neville, Warwick grófja, aki kulcsszerepet játszott a 15. századi rózsák háborújában. A Tudor-kor hajnalán maga VIII. Henrik ajándékozta az ingatlant Margaret Pole-nak, Salisbury grófnőjének, aki később a birtokon álló, ma már romos torony megépítéséhez is köthető. A történelem azonban nem bánt kegyesen a grófnővel: Henrik kegyvesztetté tette, majd brutális körülmények között kivégezték a Towerben. A kastély később új tulajdonoshoz került, ám az angol polgárháború idején súlyos károkat szenvedett, és a 17. század közepére nagyrészt elpusztult. A ma is látható hatszögletű kaputorony és a szárazárok ennek a korszaknak állít emléket.

A jelenlegi kúria a 17. század második felében épült újjá, és közel 400 éve áll.

A mintegy 560 négyzetméteres lakótérben a történelmi hangulat modern kényelmi elemekkel párosul: tágas nappali, étkező, dolgozószoba és pince egészíti ki a klasszikus elrendezést. Az épület számos eredeti részletet megőrzött, például kőpadlókat, nagyméretű kandallókat és látható gerendákat.

A birtok a közelmúltban sem veszítette el vonzerejét: az 1930-as években egy amerikai műgyűjtő bérelte, míg a 20. század második felében a popkultúra is felfedezte magának, amikor a The Who „Tommy" című rockoperájának egyik jelenetét itt forgatták. Az új tulajdonosa nemcsak egy impozáns otthont, hanem egy darab angol történelmet is magáénak tudhat.


 

 

