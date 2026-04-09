Hatmillió halott fekszik Párizs alatt – újra megnyílt a rémisztő katakombarendszer

A párizsi katakombák mélyén elképesztő látvány fogadja a látogatókat: egymásra halmozott emberi maradványok, koponyákból és csontokból épített falak, ameddig csak a szem ellát. Ez nem egy horrorfilm díszlete – hanem a valóság. A becslések szerint mintegy hatmillió ember földi maradványai találhatók itt, közvetlenül a francia főváros alatt, nyújtott betekintést a pőre valóságba a bild.de.

Befejeződött a Párizs alatti katakombák felújítása, újra látogatható a nagyközönség számára – Fotó: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Veszélyben a katakombák birodalma

A szakértők szerint azonban ez a különös „csontváros” komoly veszélybe került. A több mint 200 éve látogatható helyszínt évente akár 600 ezer ember is felkeresi – és ezzel akaratlanul is pusztítják. A magas, közel 90 százalékos páratartalom, a baktériumok és a látogatók által bevitt szennyeződések lassan, de biztosan rombolják a több évszázados maradványokat. A szakemberek szerint a folyamat már most is visszafordíthatatlannak tűnik.

A hatóságok most drasztikus lépésre szánták el magukat: modern légkezelő rendszereket telepítettek, hogy megmentsék a katakombákat az enyészettől. Az új világítás pedig olyan részleteket tár fel, amelyeket eddig még soha nem láthattak a látogatók: a csontokból épített monumentális falak valódi méretét. Koponya koponya mellett, csont csont hátán, ami bizarr, mégis lenyűgöző látvány nyújt.

Amikor Párizs megtelt halottakkal

A történet egészen a 18. századig nyúlik vissza. Párizs temetői akkorra már teljesen megteltek, a járványveszély pedig egyre nőtt. A megoldás drasztikus volt: 1786-tól kezdve a holttesteket a város alatti, elhagyott kőbányákba szállították. Később, 1809-ben megnyitották a helyet a nagyközönség előtt – majd néhány évvel később a csontokat rendezett falakba halmozták.

A legenda szerint a katakombák mélyén olyan hírességek maradványai is megtalálhatók, mint Molière vagy Jean de La Fontaine. Az ő csontjaik azonban ma már megkülönböztethetetlenek a több millió másiktól.

