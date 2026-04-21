A testét alig takaró bikiniben pózolt Katie Price – tetoválásai mindenkit sokkoltak

A Katie Price által megosztott képeket gyorsan felkapta az internet: a minimalista bikini alig fedte testét, miközben magabiztosan mutatta meg idomait és látványos testfestéseit. A fotók mellé csak ennyit írt: „Gyönyörű nap” – majd követőit is megkérdezte: „Mit gondoltok??” – szúrta ki a Sun.

Katie Price elég bevállalós volt

Fotó: Snapchat

Katie Price teste tele van tetoválásokkal

Katie Price testét több mint 40 tetoválás borítja, amelyek közül most több is reflektorfénybe került. A hasán például egy virágokkal díszített ló látható, míg a combjain sas-szárnyak rajzolnak ki egy szív formát. Karjait virágminták díszítik, egy korábbi párját ábrázoló tetoválást pedig már átfedett egy újabb mintával.

Házasság és pletykák

A modell magánélete sem mentes a fordulatoktól: nemrég titokban ment hozzá Lee Andrews nevű párjához Dubajban, majd egy második ceremóniát is tartottak. A kapcsolatot azonban folyamatos találgatások övezik, többek között amiatt, hogy a férfi állítólag nem tudja elhagyni Dubajt.

Ő ezt tagadja, és azt állítja, hamarosan az Egyesült Királyságba költözik, hogy a feleségével éljen. A férj közösségi oldalán nemrég megerősítette, hogy májusban visszatér a szigetországba, ahol közösen tervezik a jövőt Katie-vel.

Katie Price körül forr a levegő – hatodik gyermekét várja?

Egy közösségi médiában megosztott bejegyzés újabb találgatásokat indított el az egykori glamourmodell életéről. Katie Price azért került ismét a figyelem középpontjába, mert új férje, Lee Andrews egy terhességre utaló Instagram-posztot tett közzé.

Ízléstelenség vagy tudatos provokáció? Mutatjuk Katie Price új ajkait

Újabb átalakulással sokkolta a közösségi médiát a brit celebritás. Katie Price legfrissebb ajakfeltöltése annyira extrém lett, hogy még a rajongók egy része is döbbenten reagált.