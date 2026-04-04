Németország átállt a világháborús működésre – durva dolog történt

A rendelkezés a január 1-jén hatályba lépett, a katonai szolgálat modernizációjáról szóló törvény része. A jogszabály fő eleme a 2008-as születési évjárattól kezdődően kötelező sorozás bevezetése, amelynek célja, hogy az aktív állomány létszámát a jelenlegi több mint 180 ezerről mintegy 260 ezer főre bővítsék.

A katonai szolgálat Németországban új szabályai a külföldi tartózkodást is érintik a 17–45 éves férfiaknál Fotó:Illusztráció/Unplash

A minisztérium indoklása szerint a hadseregnek „egy esetleges vészhelyzetben" tudnia kell, ki tartózkodik tartósan külföldön. A szabályozás békeidőben is érvényes, nem csak feszültség esetén vagy védelmi helyzetben.

A tárca ugyanakkor jelezte: a végrehajtási szabályok egyértelművé teszik majd, hogy az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni mindaddig, amíg a katonai szolgálat továbbra is önkéntes alapon működik.



