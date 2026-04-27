Riasztó válságban van a német hadsereg, egyre közelebb kerülhet a sorkötelezettség

Németországban gyorsan nő a szolgálatmegtagadási kérelmek száma. A katonai szolgálat elutasításával kapcsolatos beadványok már az év elején megközelítették a korábbi éves adatot. A friss számok alapján a tendencia tovább erősödik.
A katonai szolgálat megtagadására irányuló kérelmek száma Németországban jelentősen emelkedik. Az idei első negyedévben már 2656 beadvány érkezett, ami majdnem eléri a teljes 2024-es adatot.

Emelkedik a katonai szolgálatot megtagadók száma Németországban, German Defence Minister Boris Pistorius (C) walks next to Brigadier General Gerald Funke (L) and Lieutenant General Martin Schelleis (R) during a troops visit of the German armed forces (Bundeswehr) at a military training area in Mahlwinkel near Magdeburg, eastern Germany, on March 16, 2023. (Photo by Ronny Hartmann / AFP)
 Emelkedik a katonai szolgálatot megtagadók száma Németországban (A képen Boris Pistorius német védelmi miniszter Gerald Funke dandártábornok és Martin Schelleis altábornagy mellett halad a Bundeswehr csapatlátogatásán) Fotó: AFP

Emelkedik a katonai szolgálatot megtagadók száma Németországban

Emelkedik a katonai szolgálat megtagadására irányuló beadványok száma Németországban - jelentette a Neue Osnabrücker Zeitung a Szövetségi Családügyi és Civil Társadalmi Feladatok Hivatalának (BAFzA) adataira hivatkozva.

A beszámoló szerint az első negyedévben 2656-an nyújtottak be beadványt, ami már most megközelíti a teljes 2024-es adatot, amikor összesen 2998 kérelem érkezett be. A kormány egy parlamenti kérdésre adott válasza alapján 2025-ben 3867 beadvány volt, amiről korábban az Augsburger Allgemeine is beszámolt.

Amennyiben a növekedés folytatódik, a beadványok száma 2026-ban elérheti a legmagasabb számot azóta, hogy Németország 2011-ben felfüggesztette a sorkötelezettséget.

A növekvő tendencia hátterében a romló biztonsági környezet, valamint az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati szabályozás állhat. A jogszabály kötelező alkalmassági vizsgálatot ír elő a 2008 után született férfiak számára, azzal a céllal, hogy önkénteseket toborozzanak a hadseregbe. Amennyiben a kitűzött létszámcélok nem teljesülnek, a Bundestag úgynevezett szükségletalapú sorkötelezettség bevezetéséről dönthet.

A jelentés szerint ugyanakkor nő azok száma is, akik visszavonják korábbi szolgálatmegtagadási nyilatkozatukat: 2024-ben 781 ilyen esetet regisztráltak, míg 2026 első negyedévében már 233-at.

Németországban jelenleg nincs sorkötelezettség, de a katonai szolgálat megtagadásának lehetősége azonban továbbra is fennáll – írja az MTI.

Németország átállt a világháborús működésre – durva dolog történt

Németországban az év elején hatályba lépett új katonai szolgálati törvény értelmében a 17 és 45 év közötti férfiaknak előzetesen engedélyeztetniük kell a három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodást a Bundeswehrrel – erősített meg a védelmi minisztérium egy lapértesülést a dpa hírügynökségnek.

Minden fiatal férfit sorozni fognak Németországban – megállapodás született az új sorkatonai rendszerről

Berlinben megszületett a politikai megállapodás az új sorkatonai törvény részleteiről, amellyel a kormány célja a Bundeswehr, a német hadsereg létszámának növelése a megnövekedett biztonsági kockázatok – mindenekelőtt Oroszország fenyegetése – miatt. A sorkötelezettség ismét valóság.

 

