Katy Perry mindenkit megdöbbentett Rómában: ezt mártotta a Trevi-kútba – videó

Katy Perry Rómában próbált szerencsét kérni, de nem a megszokott módon a Trevi-kútnál. Az énekesnő a bankkártyáját mártotta a vízbe, majd gyorsan visszahúzta azt.

Fotó: Gus Stewart / Redferns

Katy Perry a Trevi-kútnál

Katy Perry szokatlan módon próbált szerencsét kérni Rómában: a Trevi-kútnál nem pénzérmét dobott a vízbe, hanem a bankkártyáját mártotta bele. A 41 éves énekesnő közben azt mondta, hogy ő nem foglalkozik az apróval, ezzel egyik korábbi dalára utalt. Perry végül gyorsan visszahúzta a kártyát, mielőtt az elúszott volna a híres római szökőkút vizében – írja az Independent.

Súlyos vádak miatt indítottak nyomozást az ausztrál hatóságok egy még 2010-ben történt éjszakai klubbeli incidens kapcsán. Ruby Rose színésznő állítása szerint egy melbourne-i szórakozóhelyen szexuálisan zaklatta őt Katy Perry.

A volt kanadai miniszterelnök az utóbbi időben látványos átalakuláson ment keresztül, amely sokakat meglepett. A változások hátterében Katy Perry feltűnése is szerepet játszhat, hiszen a kapcsolatuk óta egészen új oldalát mutatja. A politikai eleganciát egyre inkább felváltotta egy lazább, modernebb megjelenés, amely komoly visszhangot váltott ki.

Fizetőssé vált a Trevi-kút februártól, az első órában ötszázan váltottak jegyet, további háromezren pedig a következő napokra foglaltak időpontot - közölte Alessandro Onorato, a római főpolgármesteri hivatal idegenforgalmi tanácsosa a szökőkútnál tartott tájékoztatón.




