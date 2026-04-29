Ez történik a szervezetével, ha minden nap kávézik

A kávé komoly hatással van a szervezet működésére. Egy friss kutatás szerint a rendszeres kávéfogyasztás képes átalakítani a bélrendszer ökoszisztémáját, ami közvetlenül befolyásolja a hangulatot, a memóriát és a stresszkezelést. A tudósok kimutatták, hogy már napi 3–5 csésze kávé is mérhető változásokat idéz elő a szervezetben, különösen a bél-agy tengely működésében – írja a FitBook.de.

Már napi 3–5 csésze kávé is megváltoztatja a szervezetet

A kutatás középpontjában az állt, hogyan befolyásolja a kávé a bél és az agy közötti kapcsolatot. Ez a rendszer felelős azért, hogy a bélben élő baktériumok hatással legyenek az idegrendszerre és a mentális állapotra. Az eredmények alapján a koffeines kávé fokozza az éberséget és csökkentheti a szorongást, míg a koffeinmentes kávé inkább a memória javításában és az alvás minőségének növelésében játszik szerepet. Érdekesség, hogy mindkét típus hozzájárulhat a stressz csökkentéséhez és gyulladáscsökkentő hatással is bír.

Számos korábbi vizsgálat is megerősíti, hogy a mérsékelt kávéfogyasztás pozitív hatással lehet az egészségre. A rendszeres kávéivás összefüggésbe hozható a 2-es típusú cukorbetegség alacsonyabb kockázatával, támogatja a szív- és érrendszer működését, és csökkentheti a stroke, valamint bizonyos daganatos betegségek kialakulásának esélyét.

Mit tesz a kávé a bélflórával?

A vizsgálat egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kávé jelentősen befolyásolja a bélflóra összetételét. A rendszeres kávéfogyasztóknál bizonyos baktériumtípusok nagyobb mennyiségben voltak jelen, míg a kávé elhagyásakor ezek szinte teljesen eltűntek. Amikor a résztvevők újra elkezdték inni a kávét, ezek a baktériumok gyorsan visszatértek, ami azt mutatja, hogy a kávé hatása gyors és dinamikus a bélrendszerben.

A kutatás alapján a koffeinmentes kávé különösen kedvező hatással lehet a memóriára és az alvás minőségére, miközben csökkenti a stresszérzetet. Ezzel szemben a koffeines kávé inkább az éberséget fokozza, gyorsabb reakciókat eredményez, ugyanakkor növelheti az impulzivitást is.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a kávé bizonyos, a bélrendszer védelmében fontos anyagok szintjét csökkentheti. Amikor a résztvevők ideiglenesen abbahagyták a kávéfogyasztást, ezek az értékek ismét emelkedtek. Ez arra utal, hogy a kávé komplex módon hat a szervezetre, és nem minden hatása egyértelműen pozitív vagy negatív.