Már nem az igazi a kávé íze? Meglepő ok állhat mögötte

Ha a kávé íze megváltozik, nem szükséges azonnal új kávét vásárolni. A legtöbb esetben a háttérben egyszerű okok állnak, mint a lerakódások vagy a nem megfelelő beállítások. Egy alapos tisztítás és néhány apró módosítás elegendő lehet ahhoz, hogy a kávé ismét a megszokott, kellemes ízélményt nyújtsa – írja a Bild.
Ha a kávé hirtelen nem olyan, mint korábban, annak gyakori oka, hogy a kávéfőző belsejében vízkő és kávéolaj-maradványok halmozódnak fel. Ezek az lerakódások nemcsak az ízélményt rontják, hanem hosszabb távon a gép működését is károsíthatják, így a kávé minősége folyamatosan romolhat.
A kávéfőző tisztítása kulcsfontosságú
A finom kávé elkészítésének egyik alapja a rendszeres tisztítás. Ehhez nem feltétlenül szükséges drága tisztítószereket vásárolni, mivel egyszerű házi megoldásokkal is hatékony eredményt érhetünk el. Például szódabikarbónát vagy sütőport feloldhatunk vízben, majd ezt a keveréket a víztartályba öntve lefuttathatjuk a gépen.
A folyamat után fontos, hogy többször is tiszta vízzel átöblítsük a rendszert, így biztosítva, hogy a következő kávé már kellemetlen mellékízek nélkül készüljön el.
A kávé minősége szempontjából az is meghatározó, hogy milyen gyakran történik meg a tisztítás. Ez leginkább a víz keménységétől függ. Kemény víz esetén akár 4–8 hetente is szükség lehet tisztításra, míg lágyabb víz használatakor hosszabb idő is eltelhet két karbantartás között. A vízszűrők alkalmazása segíthet csökkenteni a lerakódásokat, így ritkábban kell beavatkozni, és a kávé íze is tovább megőrzi minőségét.
Apró beállítások, nagy különbség a kávé ízében
A tökéletes kávé nemcsak a tisztaságon múlik, hanem a megfelelő beállításokon is. Ha az ital túl híg, érdemes finomabb őrleményt használni, míg a túl keserű íz esetén a durvább darálás hozhat javulást. Emellett a víz minősége is kulcsfontosságú: a frissen szűrt, alacsony vízkőtartalmú víz jelentősen javíthatja a kávé aromáját. A főzőegység rendszeres tisztítása szintén elengedhetetlen, hiszen itt halmozódik fel a legtöbb lerakódás, amely közvetlen hatással van a kávé ízére.
