Brutális átverés: ennyit fizetett egy turista egy egyszerű kebabért

A rendőrség szerint a csalók a híres Copacabana strand közelében csaptak le az áldozatra. A turistát egy húsnyárssal kínálták meg, azonban a fizetésnél manipulálták a terminált, így a férfi a valódi ár ezerszeresét fizette ki a kebabért – írja a The Guardian.

A kebabos átverés a híres Rió-i strandon, a Copacabanán történt

Egy kisebb vagyont fizetett ki a kebabért a turista

A beszámolók szerint a kebab ára valójában 10 brazil real (körülbelül 700 forint) lett volna, ám a turista végül 10 ezer realt, azaz mintegy 705 000 forintot fizetett.

A hatóságok gyorsan intézkedtek, és kedden őrizetbe vették az egyik elkövetőt, aki egy társával együtt dolgozott. A rendőrség szerint az utóbbi időben megszaporodtak az ilyen típusú átverések a környéken.

Nem ez volt az első sokkoló eset. Korábban két argentin turistát próbáltak meg 7000 realra lehúzni két pohár açaíért, míg egy kolumbiai látogatót 2500 real kifizetésére vettek rá egy koktélért. Egy másik esetben egy nő közel 20 ezer realt fizetett egy kukoricáért.

A turisták gyakran a nyelvi nehézségek miatt válnak áldozattá.

Nem értem a számokat portugálul”

– mondta az egyik becsapott utazó.

A rendőrség szerint a csalások mögött az áll, hogy a strandokon kevés az ellenőrzés, ami kedvez a bűnözőknek. Ennek ellenére a legtöbb látogatás problémamentes, és Brazília továbbra is egyre népszerűbb úti cél.

A turisták számát olyan világsztárok koncertjei is növelik, mint Lady Gaga vagy Shakira, akik hatalmas tömegeket vonzanak a tengerpartra.

