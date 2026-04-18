Csodagyümölcs segíthet a daganatos betegeknek: visszahozhatja az étkezés örömét a kemoterápia után

A kemoterápia után sokan tapasztalják az úgynevezett „kemo száj”-jelenséget: az ételek fémes, keserű vagy teljesen íztelen ízűvé válnak. Ez nemcsak kellemetlen, hanem veszélyes is lehet, hiszen sokan emiatt kevesebbet esznek, ami fogyáshoz és alultápláltsághoz vezethet, írja a Fox News.

A kemoterápia alatt szedhető, étvágyfokozó piros bogyós gyümölcs gyakran fagyasztott formában vagy tablettaként, por formájában kapható, és a minősége is változó lehet – Fotó: pexels.com

Egy bogyó, ami átírja az ízeket

A különleges piros bogyós gyümölcs tudományos neve Synsepalum dulcificum, és Nyugat-Afrikából származik. A benne található miraculin nevű anyag ideiglenesen megváltoztatja az ízérzékelést: a savanyú ízek például édesnek tűnnek tőle. A hatás látványos: a citrom például limonádé ízűvé válhat. Ez a változás általában 30-40 percig tart, de már ennyi idő is elegendő lehet ahhoz, hogy a betegek könnyebben elfogyasszanak egy ételt.

A szakértők szerint az ízérzékelés megváltozása nem pusztán apró kellemetlenség. Idővel komoly következményekkel járhat: a betegek elveszíthetik az étvágyukat, fogyni kezdenek, és akár a kezelésük is nehezebbé válhat. Ráadásul ez a mellékhatás gyakran alulértékelt, pedig jelentősen rontja az életminőséget. Sokan egyszerűen már nem élvezik az étkezést, sőt, egyesek kifejezetten kerülik azt.

Meglepő eredmények: tényleg működhet a kemoterápia után

Egy kisebb kutatás során a betegek egy része kipróbálta a csodabogyót, és az eredmények biztatóak voltak. Körülbelül a résztvevők fele számolt be arról, hogy javult az ízérzékelése, sőt, egyesek még hízni is tudtak a kezelés alatt. Fontos azonban, hogy a hatás nem mindenkinél jelentkezett, és a kutatók hangsúlyozzák: további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosan megértsék, kinél és miért működik.

Bár a „csodagyümölcs” neve sokat ígér, a szakértők óvatosságra intenek. Az eddigi eredmények ígéretesek, de nem egyértelműek, és a hosszú távú hatásokat sem ismerik teljesen. A gyümölcs ráadásul érzékeny, ezért gyakran fagyasztott formában vagy tablettaként, por formájában kapható, és a minősége is változó lehet.

Több mint ízélmény: a lelki hatása is fontos

A szakértők szerint a legnagyobb előnye talán nem is az ízek megváltoztatása, hanem az, hogy visszaadhatja az étkezés élményét. A kemoterápia alatt álló betegek gyakran kimerültek és elszigetelődnek – ha az étkezés is kellemetlenné válik, ez csak tovább ront a helyzeten. Ha azonban akár rövid időre is újra élvezhetővé válik az étel, az segíthet abban, hogy a betegek visszatérjenek a családi étkezésekhez, és kevésbé érezzék magukat elszigetelve.

Bár eddig nem merültek fel komoly biztonsági aggályok, a szakértők mindenkit arra figyelmeztetnek: daganatos betegség esetén bármilyen új kiegészítő vagy alternatív megoldás kipróbálása előtt érdemes orvossal konzultálni. A „csodabogyó” nem váltja ki a kezelést – de segíthet abban, hogy a betegek egy kicsit könnyebben vészeljék át azt.

