Ez már döfi! Az autópályán hajtott végre kényszerleszállást egy kisrepülő – videó

A drámai kényszerleszállás a pennsylvaniai Allentown közelében futó Interstate 78-as autópályán történt szombat reggel. A gép pilótája előzetesen motorhibát jelentett, és megpróbált eljutni egy közeli repülőtérig – erre azonban már nem volt lehetősége. A fedélzeten két ember tartózkodott: egy 65 éves férfi pilóta és egy 34 éves női utas. Csodával határos módon azonban senki sem sérült meg, számolt be a történtekről az abcnews.com.

Egy kisgép az autópályán hajtott végre kényszerleszállást – Fotó: x.com/abc News

Egy női sofőr rögzítette a kényszerleszállást

A jelenetet rögzítő autós, Emily Rivera elmondta: éppen Harrisburgból tartott a Lehigh-völgy felé, amikor észrevette, hogy egy repülőgép egyre alacsonyabban repül.

Arra gondoltam, milyen őrült lenne, ha egy repülő egyszer csak leszállna előttem…, de az ember ilyesmit csak filmekben lát. Aztán tényleg megtörtént

– mondta a nő.

A felvételeken jól látható, ahogy a gép lassan ereszkedik, majd szinte centiméterekre az autók előtt ér földet az aszfalton. A sofőrök lélegzet-visszafojtva figyelték az eseményeket.

A hatóságok azonnal lezárták a keleti irányba tartó sávokat, és ideiglenesen elterelték a forgalmat. Az utat csak a délutáni órákban nyitották meg újra.

New Jersey-ből Indianába tartott a gép

A repülőgép egyébként New Jersey-ben szállt fel, és Indiana felé tartott, amikor a meghibásodás történt. A 1995-ös gyártású Commander 114B típusú gépet később elszállították egy közeli repülőtérre.

Az ügyet az amerikai légügyi hatóság, a Federal Aviation Administration vizsgálja.

