Kisrepülő zuhant egy forgalmas útra, hajszálon múlt a tragédia

A hatóságok tájékoztatása szerint a magántulajdonban lévő, egyhajtóműves Republic RC-3 típusú gép helyi idő szerint délután fél négy körül hajtott végre úgynevezett „futómű nélküli” kényszerleszállást Phoenix egyik forgalmas kereszteződésében, adott hírt a New York Post.

A kisrepülő egy forgalmas kereszteződésben hajtott végre futómű nélküli kényszerleszállást – Fotó: x.com / @PHXFire

Kényszerleszállás: másodpercek alatt kellett dönteni

A tapasztalt pilóta – aki több mint 40 éve repül – kritikus helyzetbe került a levegőben, és villámgyors döntést kellett hoznia. A beszámolók szerint megpróbálta elkerülni a magasfeszültségű vezetékeket, miközben olyan helyet keresett, ahol biztonságosan földet érhet.

Végül egy forgalmas útszakaszt választott, ahol a gép a leszállás során egy vízvezetéket is eltalált. A helyszínen készült képek szerint a sérült repülőgép az út szélére sodródott, oldalra dőlve állt meg.

Drámai menekülés a roncsból

A balesetet követően az egyik utas saját erejéből mászott ki a megrongálódott gépből. A fedélzeten tartózkodó három ember mindegyike kisebb sérüléseket szenvedett, de senki sincs életveszélyben. A mentésben részt vevő egyik tűzoltóparancsnok szerint az eset „száz százalékig csoda”, hiszen a gép akár autókat vagy épületeket is eltalálhatott volna az igen forgalmas környéken.

A becsapódás után a környező utcákat azonnal lezárták, a hatóságok pedig órákon át dolgoztak a roncs eltávolításán és a megrongálódott vízvezeték helyreállításán. Egyelőre nem tudni, mi okozta a vészhelyzetet, az ügyben az amerikai légügyi hatóság vizsgálatot indított.

Napokon belül több baleset is történt

A mostani incidens különösen aggasztó annak fényében, hogy az elmúlt napokban több hasonló baleset is történt Arizonában. Nemrég egy házaspár vesztette életét, amikor egy kisrepülőgép letért a kifutópályáról és lángba borult egy regionális repülőtéren. Ugyanezen a napon egy másik gép szintén kisodródott a pályáról, és egy lakóház garázsába csapódott.

A phoenixi eset azonban minden eddiginél közelebb állt egy tömegszerencsétlenséghez. A szakértők szerint ha a pilóta egyetlen rossz döntést hoz, vagy néhány méterrel arrébb ér földet, az eset súlyos következményekkel járhatott volna.