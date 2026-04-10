Kényszerleszállás

Dráma a levegőben: üzemanyag-szivárgás miatt szakította meg útját a Ryanair gépe

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
Vészhelyzet alakult ki a Velencéből Manchesterbe tartó Ryanair-járaton, miután a pilóták üzemanyag-problémát észleltek a levegőben. A repülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.
Egy Ryanair-járat kényszerleszállást hajtott végre, miután a pilóták repülés közben lehetséges üzemanyag-szivárgást észleltek. A Velencéből Manchester felé tartó repülőgép fedélzetén 191 utas tartózkodott. Az esetet később a brit légiközlekedési hatóság is kivizsgálta – írja a Daily Mail.

Üzemanyag-szivárgás miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-járat (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Miért kellett kényszerleszállást végrehajtani a Ryanair gépének?

A Boeing 737 Max típusú repülőgép 2025. április 24-én indult Velencéből, amikor a pilóták üzemanyag-egyensúlyzavart észleltek. A helyzet kezelése érdekében kereszt-üzemanyag-átvezetést alkalmaztak, ám a probléma tovább súlyosbodott, és felmerült az üzemanyag-szivárgás gyanúja. 

A járat végül a manchesteri repülőtér helyett London Stansteden szállt le, ahol tűzoltóegységek várták a gépet. 

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hatóság (AAIB) szerint a személyzet nem hajtotta végre teljesen a rendkívüli helyzetekre vonatkozó ellenőrzőlistát, és nem állították le az érintett hajtóművet. A jelentés szerint a pilóták az üzemanyag-kiegyenlítést nem az ellenőrzőlista alapján, hanem emlékezetből végezték, és nem számoltak a szivárgás lehetőségével, ami késleltette a hiba felismerését. Később a szivárgás megerősítést nyert, de az előírt eljárások ekkor sem kerültek teljes körűen végrehajtásra.

A vizsgálat kiemelte: ha a gép folytatta volna útját Manchester felé, elfogyhatott volna a tartalék üzemanyag is.

 A leszállás után a jelentés szerint a hajtómű használata növelhette a tűz kockázatát. A Ryanair közölte, hogy együttműködött a vizsgálatban, amely nem tett biztonsági ajánlásokat a légitársaság felé.

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, hajmeresztő jelenetek játszódtak le az Egyesült Államokban. Egy kisrepülőgép kényszerleszállást hajtott végre egy forgalmas autópályán, méghozzá közvetlenül egy mit sem sejtő autós előtt. A döbbenetes esetről videó is készült.

 

Műszaki problémát tapasztaltak az American Airlines Boeing 737 típusú repülőgépén. A meghibásodott futómű miatt a gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania.

 

 

