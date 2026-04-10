Dráma a levegőben: üzemanyag-szivárgás miatt szakította meg útját a Ryanair gépe

Egy Ryanair-járat kényszerleszállást hajtott végre, miután a pilóták repülés közben lehetséges üzemanyag-szivárgást észleltek. A Velencéből Manchester felé tartó repülőgép fedélzetén 191 utas tartózkodott. Az esetet később a brit légiközlekedési hatóság is kivizsgálta – írja a Daily Mail.

Üzemanyag-szivárgás miatt hajtott végre kényszerleszállást egy Ryanair-járat (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Miért kellett kényszerleszállást végrehajtani a Ryanair gépének?

A Boeing 737 Max típusú repülőgép 2025. április 24-én indult Velencéből, amikor a pilóták üzemanyag-egyensúlyzavart észleltek. A helyzet kezelése érdekében kereszt-üzemanyag-átvezetést alkalmaztak, ám a probléma tovább súlyosbodott, és felmerült az üzemanyag-szivárgás gyanúja.

A járat végül a manchesteri repülőtér helyett London Stansteden szállt le, ahol tűzoltóegységek várták a gépet.

A brit Légiközlekedési Balesetvizsgáló Hatóság (AAIB) szerint a személyzet nem hajtotta végre teljesen a rendkívüli helyzetekre vonatkozó ellenőrzőlistát, és nem állították le az érintett hajtóművet. A jelentés szerint a pilóták az üzemanyag-kiegyenlítést nem az ellenőrzőlista alapján, hanem emlékezetből végezték, és nem számoltak a szivárgás lehetőségével, ami késleltette a hiba felismerését. Később a szivárgás megerősítést nyert, de az előírt eljárások ekkor sem kerültek teljes körűen végrehajtásra.

A vizsgálat kiemelte: ha a gép folytatta volna útját Manchester felé, elfogyhatott volna a tartalék üzemanyag is.

A leszállás után a jelentés szerint a hajtómű használata növelhette a tűz kockázatát. A Ryanair közölte, hogy együttműködött a vizsgálatban, amely nem tett biztonsági ajánlásokat a légitársaság felé.