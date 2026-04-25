Tetőről hurcoltak el egy férfit az ukrán toborzók – döbbenetes videó

Friss videó került elő az ukrajnai kényszersorozások ügyében. A felvételen egy férfi a toborzók és a rendőrök elől menekül, majd egy ház tetejéről viszik el a katonai toborzók.

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapos fenyegetéssé vált

Tetőről szedték le a férfit az ukrán toborzók

Nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában egy videó, amelyen a Volinyi Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ katonái egy magánház tetejéről szednek le egy férfit, majd a karjánál és lábánál fogva viszik el. Az eset a Luck közelében fekvő Sztrumivka faluban történt, ahol a TCK munkatársai rendőrökkel együtt egy autóst akartak igazoltatni.

A toborzóközpont közlése szerint a férfi észrevette az ellenőrzést végző csoportot, nem állt meg a felszólításra, majd kiszállt az autóból, befutott egy magánház területére, és felmászott a tetőre. Onnan segítséget kért, mert félt a magasságtól, közben azonban továbbra is kerülte a katonákkal való kapcsolatot.

A TCK szerint létrát adtak neki, hogy biztonságosan lejöhessen, de sokáig nem használta. A közösségi médiában terjedő felvételen az is hallható, hogy az egyik katona figyelmezteti a férfit, majd a videózókat is felszólítja, hogy ne rögzítsék az eseményt. Végül a katonák felmentek hozzá, leszedték a tetőről, és elvitték – olvasható a BBC oldalán.

Kényszersorozás az orosz-ukrán háborúban

Borzasztó felvételek tanúskodnak arról, mennyire nincs már hadra fogható ember Ukrajnában. A TCK toborzói jóformán csak fenyítő eszközökkel és testi kényszerítéssel halásszák össze a még megmaradt ukrán férfiak maradékát.

Fényes nappal, az utcáról rabolják el a gyanútlan embereket. A járókelőket trágár módon hajtják el az egyenruhások, az áldozatokat ismeretlen helyre hurcolják. Ukrajnában mindennapossá vált a kíméletlen kényszersorozás.