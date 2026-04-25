ukrán háború

Tetőről hurcoltak el egy férfit az ukrán toborzók – döbbenetes videó

Döbbenetes felvétel került elő az orosz-ukrán háborúból. Egy férfi menekülni próbált a katonai toborzók elől, és egyenesen a tető felé vette az irányt. A videó az ukrajnai kényszersorozások keserű történetét bővíti, egy újabb döbbenete esettel.
Friss videó került elő az ukrajnai kényszersorozások ügyében.  A felvételen egy férfi a toborzók és a rendőrök elől menekül, majd egy ház tetejéről viszik el a katonai toborzók.

Ukrajnában a kényszersorozás mindennapos fenyegetéssé vált (A kép illusztráció)
Tetőről szedték le a férfit az ukrán toborzók

Nagy visszhangot váltott ki Ukrajnában egy videó, amelyen a Volinyi Területi Toborzási és Szociális Támogatási Központ katonái egy magánház tetejéről szednek le egy férfit, majd a karjánál és lábánál fogva viszik el. Az eset a Luck közelében fekvő Sztrumivka faluban történt, ahol a TCK munkatársai rendőrökkel együtt egy autóst akartak igazoltatni.

A toborzóközpont közlése szerint a férfi észrevette az ellenőrzést végző csoportot, nem állt meg a felszólításra, majd kiszállt az autóból, befutott egy magánház területére, és felmászott a tetőre. Onnan segítséget kért, mert félt a magasságtól, közben azonban továbbra is kerülte a katonákkal való kapcsolatot.

@bbcnewsukrainian У соцмережах шириться відео, на якому військові ТЦК знімають із даху приватного будинку чоловіка, який намагався втекти. Потім його забирають і несуть за руки і ноги. Цей інцидент стався в пригороді Луцька - селі Струмівка. Пресофіцерка Волинського ТЦК та СП поділилася з ВВС News Україна офіційною заявою військкомату, якої поки немає на офіційних сторінках. #мобілізація #війна #волинь #новини #bbcnewsukrainian ♬ оригінальний аудіозапис - BBC News Ukrainian

A TCK szerint létrát adtak neki, hogy biztonságosan lejöhessen, de sokáig nem használta. A közösségi médiában terjedő felvételen az is hallható, hogy az egyik katona figyelmezteti a férfit, majd a videózókat is felszólítja, hogy ne rögzítsék az eseményt. Végül a katonák felmentek hozzá, leszedték a tetőről, és elvitték – olvasható a BBC oldalán.

Kényszersorozás az orosz-ukrán háborúban

Borzasztó felvételek tanúskodnak arról, mennyire nincs már hadra fogható ember Ukrajnában. A TCK toborzói jóformán csak fenyítő eszközökkel és testi kényszerítéssel halásszák össze a még megmaradt ukrán férfiak maradékát.

Fényes nappal, az utcáról rabolják el a gyanútlan embereket. A járókelőket trágár módon hajtják el az egyenruhások, az áldozatokat ismeretlen helyre hurcolják. Ukrajnában mindennapossá vált a kíméletlen kényszersorozás.

 

