Késeléses támadás történt London jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében szerdán, két ember megsebesült.

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet közölte, hogy aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki két embert sebesített meg.

A szervezet tájékoztatása szerint a rendőröknek elektromos sokkolót kellett alkalmazniuk a gyanúsított megfékezésére.

A két sérültet a Hatzola nevű zsidó önkéntes mentőszervezet látta el; állapotukról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás.

Az észak-londoni Golders Green – ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él – az utóbbi hetekben több antiszemita indíttatású támadás helyszíne volt.

