Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

késes támadás

Elrabolta, majd konyhakéssel akarta leszúrni a 3 éves gyereket egy nő a bolt parkolójában – Megrázó képsorok

Tegnap, 14:06
Olvasási idő: 5 perc
Sokkoló eset történt az Egyesült Államokban, ahol egy nő egy hároméves kisfiút sebesített meg egy Walmart áruház előtt. A késes támadás után a rendőrök lelőtték a 31 éves elkövetőt, miután nem engedelmeskedett a felszólításoknak és megvágta a gyermeket.
Omaha városában, Nebraska államban, 2026. április 14-én, kedden reggel történt az eset. A rendőrség szerint a nő a Walmartban szerzett meg egy nagyméretű konyhakést, majd egy gyermekre és a kísérőjére támadt. A hatóságok közlése alapján a kisfiút bevásárlókocsiban vitték, amikor a nő fenyegetni kezdte őket: odalépett a gyerekhez és a bébiszitteréhez, meglóbálta a fegyvert, és arra kényszerítette a felnőttet, hogy előremenjen, miközben a gyerek a bevásárlókocsiban maradt – közölte a BBC. Ezután az üzleten kívül, a parkolóban a gyermeket is megsebesítette.

Késes támadás egy Walmartnál: hároméves kisfiút sebesített meg egy nő, mielőtt a rendőrök lelőtték
Fotó: Omaha Police Department

Késes támadás egy kisgyerek ellen

A rendőrség szerint a nő többszöri felszólítás ellenére sem dobta el a fegyvert. A kiérkező járőrök akkor nyitottak tüzet, amikor a támadó megvágta a hároméves fiút. 

A gyermek arcon és kézen sérült meg, de a hatóságok szerint sérülései nem életveszélyesek.

A kisfiút kórházba vitték, később pedig visszakerült a gyámjához. A család nyilatkozata szerint megrázó volt átélni a történteket, a gyermek pedig másnap már attól is félt, hogy kimenjen a szabadba.

Lelőtték az elkövetőt – Vizsgálják a rendőri intézkedést is

Az omahai rendőrség közölte, hogy az ügyet tovább vizsgálják. Mivel a támadó a rendőri intézkedés során halt meg, az esetet az előírásoknak megfelelően esküdtszék elé is viszik. A rendőrfőnök szerint a járőrök gyors fellépése mentette meg a gyermek életét – számolt be az esetről az ABC News.

Ez is érdekelheti:

Sokkolóval próbálták megállítani a késes támadót, végül rálőttek

Szerdán egy bejelentés miatt érkeztek a rendőrök a Brisbane külvárosában található ingatlanhoz. A késes támadót kétszer is megpróbálták sokkolóval ártalmatlanná tenni, majd rálőttek.

Hét hónapig menekült a rendőrgyilkos – tűzharc zárta le a hajtóvadászatot

Hét hónapon át tartó, országos figyelmet kiváltó hajtóvadászat zárult le Ausztráliában. A feltételezett rendőrgyilkos halálával véget ért akció után a hatóságok még hivatalos azonosításra várnak. Az ügy hátterét és a menekülés körülményeit továbbra is vizsgálják.

 

 

