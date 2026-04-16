Elrabolta, majd konyhakéssel akarta leszúrni a 3 éves gyereket egy nő a bolt parkolójában – Megrázó képsorok

Omaha városában, Nebraska államban, 2026. április 14-én, kedden reggel történt az eset. A rendőrség szerint a nő a Walmartban szerzett meg egy nagyméretű konyhakést, majd egy gyermekre és a kísérőjére támadt. A hatóságok közlése alapján a kisfiút bevásárlókocsiban vitték, amikor a nő fenyegetni kezdte őket: odalépett a gyerekhez és a bébiszitteréhez, meglóbálta a fegyvert, és arra kényszerítette a felnőttet, hogy előremenjen, miközben a gyerek a bevásárlókocsiban maradt – közölte a BBC. Ezután az üzleten kívül, a parkolóban a gyermeket is megsebesítette.
Késes támadás egy kisgyerek ellen
A rendőrség szerint a nő többszöri felszólítás ellenére sem dobta el a fegyvert. A kiérkező járőrök akkor nyitottak tüzet, amikor a támadó megvágta a hároméves fiút.
A gyermek arcon és kézen sérült meg, de a hatóságok szerint sérülései nem életveszélyesek.
A kisfiút kórházba vitték, később pedig visszakerült a gyámjához. A család nyilatkozata szerint megrázó volt átélni a történteket, a gyermek pedig másnap már attól is félt, hogy kimenjen a szabadba.
Lelőtték az elkövetőt – Vizsgálják a rendőri intézkedést is
Az omahai rendőrség közölte, hogy az ügyet tovább vizsgálják. Mivel a támadó a rendőri intézkedés során halt meg, az esetet az előírásoknak megfelelően esküdtszék elé is viszik. A rendőrfőnök szerint a járőrök gyors fellépése mentette meg a gyermek életét – számolt be az esetről az ABC News.
Ez is érdekelheti:
Sokkolóval próbálták megállítani a késes támadót, végül rálőttek
Szerdán egy bejelentés miatt érkeztek a rendőrök a Brisbane külvárosában található ingatlanhoz. A késes támadót kétszer is megpróbálták sokkolóval ártalmatlanná tenni, majd rálőttek.
Hét hónapig menekült a rendőrgyilkos – tűzharc zárta le a hajtóvadászatot
Hét hónapon át tartó, országos figyelmet kiváltó hajtóvadászat zárult le Ausztráliában. A feltételezett rendőrgyilkos halálával véget ért akció után a hatóságok még hivatalos azonosításra várnak. Az ügy hátterét és a menekülés körülményeit továbbra is vizsgálják.