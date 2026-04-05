Megsemmisítő fegyver került az USA birtokába – ez megváltoztathatja a háborút

2026 áprilisában új részletek jelentek meg arról, hogy az Egyesült Államok hadserege egy új, M111 jelzésű gránáttal szerelheti fel katonáit. Az M111-es támadó kézigránát fejlesztése azt mutatja, hogy a Pentagon a drónok és modern haditechnikai eszközök mellett továbbra is fontosnak tartja a városi harcot és az épületharcot, ahol a katonáknak zárt terekben kell fellépniük az ellenféllel szemben.

Az M111-es támadó kézigránát

Miben más az új kézigránát?

Az M111 legfontosabb sajátossága, hogy nem repeszekkel okoz súlyos sérüléseket, hanem erős nyomáshullámmal.

Ez különösen olyan helyzetekben lehet hatékony, amikor az ellenfél bútorok, könnyű falak vagy más fedezék mögött rejtőzik. A katonai ismertetők szerint a lökéshullám a test szöveteire és belső szerveire is rendkívül veszélyes lehet. A cél ezzel az, hogy a fegyver zárt terekben is eredményesebben működjön.

Miért fontos az M111-es kézigránát városi harcban?

A fejlesztés hátterében az áll, hogy a lakott területeken, házak és épületek között zajló harcok továbbra is meghatározóak lehetnek. Az ilyen műveletek során a katonáknak gyakran szobáról szobára kell előrenyomulniuk, miközben az ellenfél fedezék mögül támad.

Az amerikai hadsereg szerint az új gránát ebben a környezetben lehet különösen hasznos, mert akkor is képes lehet semlegesíteni a célpontot, ha az nincs közvetlenül szem előtt.

Korábbi tapasztalatok alapján fejlesztették

A beszámolók szerint a fejlesztés során korábbi háborús tapasztalatokat is figyelembe vettek. A vietnámi háború idején alkalmazott eszközöknél például egészségügyi és harctéri problémák is felmerültek, később pedig az iraki háború mutatta meg, hogy a hagyományos repeszgránátok nem minden helyzetben bizonyulnak elég hatékonynak.

Az M111 ezért egy olyan új megoldást képvisel, amelyet főként beépített területeken vethetnek be, míg a korábbi M67-es repeszgránát nyílt terepen maradhat fontos fegyver – számolt be a Bild.