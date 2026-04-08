Hatalmas botrány pattant ki a Metánál, ami rengeteg embert érinthet

Kiberbűnözés gyanúja miatt vizsgálja a brit rendőrség egy volt Meta-alkalmazott ügyét. A férfi a gyanú szerint privát Facebook-képeket töltött le jogosulatlanul, és a belső biztonsági ellenőrzéseket is megkerülhette – számolt be a The Guardian.

Kiberbűnözés: több ezer fotót tölthetett le egy Meta-alkalmazott (illusztráció)

Kiberbűnözés: 30 ezer privát fotó letöltése miatt nyomoznak

A brit rendőrség továbbra is nyomoz egy volt Meta-alkalmazott ügyében, akit azzal gyanúsítanak, hogy még a cégnél dolgozva jogosulatlanul töltött le felhasználói adatokat. A hatóságok szerint a Londonban élő férfi mintegy 30 ezer privát Facebook-képet szerezhetett meg, és akár egy olyan programot is készíthetett, amellyel megkerülte a Meta belső biztonsági ellenőrzéseit.

A vállalat közlése szerint az esetet több mint egy éve fedezték fel. Az érintett dolgozót azonnal elbocsátották, az ügyet pedig a brit rendőrség elé vitték.

A Meta azt is közölte, hogy az érintett felhasználókat értesítették, emellett megerősítették a belső védelmi rendszereket.

A londoni rendőrség kiberbűnözés elleni egysége jelenleg is vizsgálja, pontosan milyen adatok kerülhettek ki, és milyen módszerrel juthatott hozzájuk a gyanúsított. A férfi rendőrségi óvadék mellett védekezhet, májusban ismét jelentkeznie kell a hatóságoknál, és külföldi utazási terveiről is tájékoztatást kell adnia.

Szakértők szerint ha bebizonyosodik az engedély nélküli hozzáférés, adatvédelmi és számítógépes visszaélés miatt is felelősségre vonhatják.

Az ügy a Meta számára is kényes, mert újra felerősítheti azokat a kritikákat, amelyek szerint a közösségi oldalak felhasználóinak személyes adatai nincsenek teljes biztonságban.

