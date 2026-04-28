Senki sem hitte el, mit művelt a kígyó a nadrágjában

Az egyiptomi kobra marás egy 57 éves férfi életét követelte Hurghadában, ahol a turisták számára szervezett „kígyós show” tragédiába torkollott. A beszámolók szerint a férfi családjával vett részt az eseményen, amikor a kígyóbűvölő egy veszélyes mutatványba kezdett – írja a DailyMail.

Egyiptomi kobra marás – amikor a látványosság halálos veszéllyé válik

A show során a turisták akár kézbe is vehették a kígyókat, sőt a nyakukba is tehették azokat — azonban a helyzet akkor vált igazán kockázatossá, amikor egy feltételezett kobra felkúszott a férfi nadrágszárán.

Nem sokkal később megtörtént a baj.

A férfit a kígyó megharapta, majd rövid időn belül mérgezéses tünetek jelentkeztek nála. A halálos kígyómarás turista show közben gyorsan súlyos állapothoz vezetett — a férfi szívmegállást kapott, újra kellett éleszteni.

Bár kórházba szállították, az életét már nem tudták megmenteni.

A hatóságok vizsgálják az esetet, és jelenleg is folyamatban van a toxikológiai elemzés, amely megerősítheti, valóban kobráról volt-e szó.

Hurghada veszélyes oldala – nem ez az első tragédia

Ezek az esetek rávilágítanak arra, hogy a látványosságok és kalandok mögött komoly kockázatok is rejtőzhetnek.

A méhészborz legendásan kitartó és eltántoríthatatlan, amelynek vastag bőre megvédi többek között a vadméhek fullánkjától, de képes ellenállni a nyilaknak és a lándzsáknak is. Hírnevük jól megalapozott: Afrika egyik legrettenthetetlenebb állata hírében áll és nem véletlenül. De vajon tényleg semmi sem tud ártani nekik?

Világszerte évente mintegy 1,8 millió embert marnak meg kígyók; közülük 138 ezren meghalnak, további 400 ezren pedig maradandó hegekkel és rokkantsággal végzik. Sok kobra azonban szövetkárosító méreggel rendelkezik, amely a jelenlegi ellenméreggel nem kezelhető. A szakemberek most egy új megoldással álltak elő.