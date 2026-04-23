Tragédia a sétánál – kígyómarásba halt bele egy kutyus

A kígyótámadás veszélyére hívta fel a figyelmet egy helyi kutyatartó, miután öt éves kutyája egy séta után rövid időn belül elpusztult. A gazda szerint az állatot nagy valószínűséggel egy keresztes vipera marta meg azon a füves területen, ahol korábban is rendszeresen sétáltak – írja a Daily Mail.

Kígyótámadás: Egy ehhez hasonló keresztes vipera támadt Wales partjainál

Kígyótámadásba halt bele egy kutya

A beszámoló szerint a kutya séta közben hirtelen megállt, majd nem sokkal később rosszul lett. Gazdája egy apró nyomot vett észre rajta, állapota pedig rövid idő alatt súlyosra fordult.

Az állatot gyorsan állatorvoshoz vitték, de végül nem tudták megmenteni. A gazda szerint az orvosok mindent megtettek, a kezelésről pedig szakmai alapon döntöttek.

Erre figyelmeztetik a kutyatartókat

A történet azért kapott nagy figyelmet, mert rámutat:

a kígyók nemcsak félreeső helyeken, hanem füves, nyílt területeken is felbukkanhatnak.

Tavasszal különösen fontos az óvatosság, mert ilyenkor a kígyók a téli időszak után lassabban reagálhatnak.

Bár az ilyen esetek ritkák, a gyors állatorvosi ellátás kulcsfontosságú lehet. A gazda azt szeretné, hogy mások is körültekintőbben figyeljenek kedvenceikre séta közben.