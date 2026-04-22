Átnevezhetik az ukrán fővárost, Kijevet

Újabb politikai vita robbant ki: egy orosz diplomata szerint Kijev átnevezése is felmerülhet, miután ukrán részről felvetették, hogy Donbasz egy részét „Donnieland” névre keresztelnék. A kijelentés új szintre emelte az egyébként is feszült kommunikációt Oroszország és Ukrajna között.

Kijev neve körül is vita alakult ki

A javaslatot Konstantin Dolgov fogalmazta meg, aki szerint ha már ilyen ötletek felmerülnek, akkor Ukrajna akár a főváros nevét is megváltoztathatná.

A diplomata élesen bírálta az ukrán kezdeményezést, és hangsúlyozta, hogy szerinte Donbasz jogi státuszát az orosz alkotmány rögzíti.

A vita előzménye, hogy sajtóértesülések szerint ukrán tárgyalók egy olyan javaslatot tettek, amelyben a Kijev által ellenőrzött területeket „Donnieland” néven emlegetnék, utalva Donald Trumpra. A beszámolók szerint még zászló és himnusz is készült az elképzeléshez.