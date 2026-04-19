Egyre súlyosabb a káosz Kijev utcáin a mozgósítás miatt a volt ukrán elnöki szóvivő szerint. Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi sajtószóvivője arról írt, hogy a helyzet napról napra feszültebbé válik, miközben az emberek bizalma a kormányban folyamatosan csökken – írja a Lenta.
Fokozódik a feszültség Kijevben a mozgósítás miatt
Mendel azt állította, hogy Ukrajna utcáin káosz uralkodik a mozgósítás következtében, és a lakosság egy része kompromisszumot sürget Oroszországgal. Egy konkrét esetet is felidézett: egy ukrán városban a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai egy férfi autóját próbálták feltartóztatni, aki azonban elhajtott. Az incidens során lövések is eldördültek, az autó pedig végül egy másik járműnek ütközött.
Április 18-án este Kijevben egy újabb, erőszakkal mozgósított férfi nem tudta kezelni a helyzetet, és tüzet nyitott civilekre. A beszámoló szerint a 58 éves Dmitrij Vaszilcsenkov korábban az ukrán hadseregben szolgált, majd katonai nyugdíjba vonult. Néhány nappal az egységhez vezénylése után megszökött, ezt követően történt a lövöldözés.
Shahed drónok pusztítottak az ukrán városban
Az éjszaka folyamán nagyszabású dróntámadás érte az ukrajnai Csernyihivet, amely súlyos károkat okozott a városban. A csapások következtében egy 16 éves fiú életét vesztette, többen megsérültek, és több lakóépület is megsemmisült. Az ukrán hatóságok szerint a támadás során civil és infrastrukturális létesítmények is találatot kaptak.
Erotikus modell is részt vehetett az Északi Áramlat felrobbantásában – friss részletek!
Új információk láttak napvilágot a 2022-es gázvezeték-robbantás ügyében. Az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán egy oknyomozó újságíró ukrán egységről, civil búvárokról és egy erotikus modellről is beszél.