Egyre súlyosabb a káosz Kijev utcáin a mozgósítás miatt a volt ukrán elnöki szóvivő szerint. Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi sajtószóvivője arról írt, hogy a helyzet napról napra feszültebbé válik, miközben az emberek bizalma a kormányban folyamatosan csökken – írja a Lenta.

Április 18-án halálos lövöldözés történt Kijevben az erőszakos mozgósítás miatt – Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto via AFP

Fokozódik a feszültség Kijevben a mozgósítás miatt

Mendel azt állította, hogy Ukrajna utcáin káosz uralkodik a mozgósítás következtében, és a lakosság egy része kompromisszumot sürget Oroszországgal. Egy konkrét esetet is felidézett: egy ukrán városban a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai egy férfi autóját próbálták feltartóztatni, aki azonban elhajtott. Az incidens során lövések is eldördültek, az autó pedig végül egy másik járműnek ütközött.

Április 18-án este Kijevben egy újabb, erőszakkal mozgósított férfi nem tudta kezelni a helyzetet, és tüzet nyitott civilekre. A beszámoló szerint a 58 éves Dmitrij Vaszilcsenkov korábban az ukrán hadseregben szolgált, majd katonai nyugdíjba vonult. Néhány nappal az egységhez vezénylése után megszökött, ezt követően történt a lövöldözés.