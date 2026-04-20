Vérfürdő Kijevben: megdöbbentő részletek derültek ki, lemondás is történt

Lemondott posztjáról Jevhen Zsukov, az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője vasárnap a szervezetnek a hat halálos áldozattal járó, előző napi kijevi lövöldözés alatti eljárása miatt.
Szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték.

Police officers investigate inside a supermarket in the Holosiivskyi district, Kyiv, Ukraine, on April 18, 2026. On the afternoon of April 18, an assailant opened fire on civilians in the Holosiivskyi district before taking hostages inside the store. Negotiators attempted contact before KORD officers entered the premises and neutralized the individual. According to the Prosecutor General's Office, the attacker was a 58-year-old Moscow-born man. The Interior Ministry reported that he possessed a legally registered carbine and shot four people on the street before killing a fifth hostage inside the supermarket. A sixth victim, a woman around 30 years old, later died in the hospital. (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Yevhen Kotenko / NurPhoto via AFP), Kijev, Ukrajna, lövöldözés, szupermarket
Fotó: YEVHEN KOTENKO / NurPhoto via AFP

A rendőrség megostromolta a szupermarketet, miután 40 percen át hiába próbált meg tárgyalni a gyanúsítottal. Előzőleg azonban filmfelvétel készült rendőrökről, amint elfutnak az incidens helyszínéről.

Ez utóbbiak miatt távozott posztjáról az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője - ennek a rendőri egységnek a feladata az utcai járőrözés.

Ihor Klimenko belügyminiszter vasárnap azt is bejelentette, hogy felfüggesztették posztjáról a két érintett rendőrt is, akiknek viselkedése "méltatlan volt az egész rendszerhez". Vizsgálatot indítottak és döntéseket hoznak a felettesekkel kapcsolatban - tette hozzá.

Vitalij Klicsko polgármester vasárnap délután azt jelentette be, hogy továbbra is nyolc ember - közöttük egy gyermek - van kórházban a sebesültek közül.

Közölte, hogy a gyermek, akinek a szülei meghaltak a lövöldözésben, kielégítő állapotban van, de a felnőttek egyikének az állapota válságos. "Mindnyájan megkaptak minden szükséges orvosi ellátást" - írta a polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

KYIV, UKRAINE - APRIL 18: (EDITORS NOTE: Image depicts death) Bodies of the people are seen after a man started a shooting in Holosiivskyi district of Kyiv, killing 6 and wounding 14 people in Kyiv, Ukraine on April 18, 2026. He took hostages at the local shop, 4 people were rescued. Before committing an attack, he set his apartment on fire. He used his registered 9mm carbine during the attack Danylo Antoniuk / Anadolu (Photo by Danylo Antoniuk / Anadolu via AFP), Kijev, Ukrajna, lövöldözés, szupermarket
Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy a Holoszijivszkij kerületben történt lövöldözésben tizennégyen sebesültek meg. Vasárnap is láthatók voltak a golyó ütötte nyomok a szupermarket kirakataiban. Az épülettől néhány száz méternyire, ahol a lövöldöző az első áldozataira rálőtt, virágokat helyeztek el.

A hasonló lövöldözések igen ritkák Ukrajnában, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy az incidenst terrorcselekményként kezelik. A rendőrség egyelőre nem állapította meg az 58 éves elkövető tettének indítékát. Az elkövető Moszkvában született, de már régóta ukrán állampolgár volt.

A támadó mentális állapota nyilvánvalóan instabil volt. Szigorúan ki kell vizsgálni, hogyan szerezte meg a fegyverviselése meghosszabbításához szükséges orvosi igazolásokat 

- mondta a belügyminiszter.

Hozzátette, hogy tervei szerint a tárca hamarosan kidolgozza a civilek fegyvertartási jogáról szóló törvény végső változatát. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az ukránok csak vadászfegyvert tarthatnak.

