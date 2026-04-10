Ijesztő és lenyűgöző: újra kitört a Kilauea vulkán – videó

Látványos kitöréssel adott újra életjelet Hawaii egyik legismertebb tűzhányója. A Kilauea vulkán 2026. április 9-én tört ki a Nagy-szigeten, a lávaszökőkutak több száz méter magasra csaptak, a veszély miatt pedig ideiglenesen le is zárták a Hawaii Volcanoes Nemzeti Parkot.
A hawaii Kilauea vulkán kitörése helyi idő szerint 2026. április 9-én 11:10-kor kezdődött a Halemaʻumaʻu-kráternél. A Kilauea vulkán miatt a hatóságok előbb vörös szintre emelték a riasztást, majd miután csökkent a közvetlen veszély, később sárga szintre mérsékelték azt.

Borostyánszínű láva tört fel több mint 200 méter magasra, amikor csütörtökön kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Hawaii Nagy-szigeten található Kilauea vulkán
Fotó: Big Island Video News / YouTube / Képkivágás

A láva több száz méter magasra tört fel

A beszámolók szerint a lávaszökőkutak akár 800 láb, vagyis nagyjából 240 méter magasra is felcsaptak. A USGS közlése alapján a kitörés mintegy 8,5 órán át tartott, és az esemény végére a vulkáni működés ismét szünetelt.

A hamu és a vulkáni törmelék miatt lezárták a parkot

A Hawaii Volcanoes Nemzeti Parkot a kitörés idején lezárták a hamuhullás és a tephra, vagyis a vulkáni törmelék miatt. A hivatalos tájékoztatás szerint a park egyes részein, valamint a környező településeken is hullott hamu, sőt nagyobb darabok is a szélirányba eső területekre kerültek.

Délután 2 órakor (hawaii idő szerint) az északi kürtő lávaszökőkútja még mindig elérte a 211 méteres magasságot, és egy hamu- és gázfelhőt táplált a felette
Fotó: Big Island Video News / YouTube / Képkivágás

Ezért különösen figyelemre méltó a Kilauea vulkán

A Kilauea a világ egyik legaktívabb tűzhányója, és 1952 óta több tucat kitörést regisztráltak nála.

A mostani esemény ugyan kisebb volt, mint néhány korábbi epizód, de a szél miatt így is jelentős mennyiségű hamut és vulkáni anyagot sodort a környező területekre – tájékoztatott a The Guardian.

