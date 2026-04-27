Így néz ki most az egykori szexszimbólum – alig lehet felismerni

Kim Basinger neve a ’80-as és ’90-es évek egyik legnagyobb hollywoodi sztárjai között szerepelt, karrierje során számos sikerfilmben tűnt fel. A Bond-lány szerepét Sean Connery oldalán kapta meg a Soha ne mondd, hogy soha című filmben, majd olyan alkotásokban szerepelt, mint az Őstehetség (The Natural) Robert Redford partnereként.
Kim Basinger legismertebb alakítása a 9 és fél hét
Világhírnévre a 9 és 1/2 hét című film hozta meg számára az áttörést, amelyben Mickey Rourke oldalán játszott. A produkció merész témaválasztásával és különleges hangulatával kultikus státuszt ért el, és a színésznőt végleg a filmsztárok élvonalába emelte.
Később olyan sikerfilmekben is szerepelt, mint a Batman Michael Keaton oldalán, valamint a Szigorúan bizalmas, amelyért Oscar-díjat nyert. Pályafutása során számos műfajban kipróbálta magát, a drámától a thrilleren át a romantikus filmekig.
Magánélete szintén sok figyelmet kapott, különösen házassága Alec Baldwin színésszel, akivel egy közös gyermekük is született, Ireland Baldwin.
Az utóbbi években visszavonultabban élt, ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt. Most azonban egy különleges magazinfotózás kedvéért ismét kamera elé állt, ahol egy sivatagi környezetben, egy ragadozó madárral pózolt.
A friss képek gyorsan bejárták az internetet, és sokan megjegyezték, hogy a színésznő megjelenése jelentősen megváltozott. A fotósorozat ugyanakkor azt is megmutatja, hogy Kim Basinger továbbra is aktív, és új projekten dolgozik, többek között egy animációs filmen.
A 72 éves Kim Basinger lerántotta a leplet a leghíresebb szexjelenetéről
Az Oscar-díjas díva évek óta visszavonult a nyilvánosság elől. Kim Basinger azonban egy hosszabb interjúban kifejtette, milyen volt a karrierjét beindító 9 és 1/2 hét szexjeleneteit forgatni.
Ilyen a valódi erotika: 40 éve lett minden férfi legmerészebb álma Kim Basinger
A nyolcvanas években szinte teljesen elfeledték, de a VHS és tévézés kultfilmmé tette a 9 és 1/2 hét című alkotást. Kim Basinger pedig férfiak millióit babonázta meg szexiskedésével.