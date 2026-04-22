halálos ítélet

Ezért ült 26 évet ült a halálsoron a hidegvérű gyilkos, most kivégezték

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra egy amerikai férfi 1990-ben. Az elítéltet szombaton, Florida államban kivégezték. Az Egyesült Államokban idén ez volt a nyolcadik kivégzés.
halálos ítéletgyilkosságFloridahalálos injekció

Szomszédja meggyilkolása miatt kedden Floridában kivégeztek egy halálra ítélt férfit – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. 

Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Floridában kivégeztek egy férfit, akit szomszédja meggyilkolása miatt ítéltek halálra
Fotó: Unsplash

A 58 éves Chadwick Willacy kivégzése helyi idő szerint 18 óra 15 perckor történt az állami büntetés-végrehajtási hatóság közleménye szerint.  

Ez év eleje óta a nyolcadik kivégzés az Egyesült Államokban, mindegyik halálos injekcióval történt, ebből öt Floridában.  

Willacyt 1990-ben ítélték halálra, mert megölte szomszédját, az 56 éves Marlys Sathert, aki tetten érte, miközben betört hozzá.  

Tavaly összesen 47 kivégzés történt az Egyesült Államokban, ezek közül 39-et halálos injekcióval hajtottak végre.  

Az 50 amerikai államból 23-ban eltörölték a halálbüntetést. 

Három államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratórium van érvényben a kivégzésekre. 

Egy tollvonással eltörli a halálbüntetést Mianmar

Min Aung Hlaing mianmari államfő áprilisban elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését; ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották. A döntés értelmében egyetlen halálos ítélet sem marad érvényben az országban.

Szex után kivégezte partnerét, de semmire sem emlékszik, olyan részeg volt

Egy megrázó ügy részletei kerültek ismét a bíróság elé Miskolcon. A vád szerint a férfi brutális módon kivégezte alkalmi partnerét, miközben később arra hivatkozott, hogy semmire sem emlékszik. A vád szerint egy férfi kegyetlen módon kivégezte alkalmi partnerét Miskolcon. A tárgyaláson a vádlott azzal védekezett, hogy ittas állapotban volt, ezért a történtekből semmilyen emléke nincs. 

 

