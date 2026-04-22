Ezért ült 26 évet ült a halálsoron a hidegvérű gyilkos, most kivégezték

Szomszédja meggyilkolása miatt kedden Floridában kivégeztek egy halálra ítélt férfit – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság.

Fotó: Unsplash

A 58 éves Chadwick Willacy kivégzése helyi idő szerint 18 óra 15 perckor történt az állami büntetés-végrehajtási hatóság közleménye szerint.

Ez év eleje óta a nyolcadik kivégzés az Egyesült Államokban, mindegyik halálos injekcióval történt, ebből öt Floridában.

Willacyt 1990-ben ítélték halálra, mert megölte szomszédját, az 56 éves Marlys Sathert, aki tetten érte, miközben betört hozzá.

Tavaly összesen 47 kivégzés történt az Egyesült Államokban, ezek közül 39-et halálos injekcióval hajtottak végre.

Az 50 amerikai államból 23-ban eltörölték a halálbüntetést.

Három államban, Kaliforniában, Oregonban és Pennsylvaniában a kormányzó döntése alapján moratórium van érvényben a kivégzésekre.

Egy tollvonással eltörli a halálbüntetést Mianmar

Min Aung Hlaing mianmari államfő áprilisban elrendelte minden halálos ítélet hatályon kívül helyezését; ez az egyik első hivatalos intézkedése azóta, hogy öt évvel a puccs után nemrég elnökké választották. A döntés értelmében egyetlen halálos ítélet sem marad érvényben az országban.

Szex után kivégezte partnerét, de semmire sem emlékszik, olyan részeg volt

Egy megrázó ügy részletei kerültek ismét a bíróság elé Miskolcon. A vád szerint a férfi brutális módon kivégezte alkalmi partnerét, miközben később arra hivatkozott, hogy semmire sem emlékszik. A vád szerint egy férfi kegyetlen módon kivégezte alkalmi partnerét Miskolcon. A tárgyaláson a vádlott azzal védekezett, hogy ittas állapotban volt, ezért a történtekből semmilyen emléke nincs.