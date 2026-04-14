10 év után fotóztak le egy állatok – a tudósok szerint ez mindent megváltoztathat

Hondurasban ugyan védett állatról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy biztonságban is vannak. Az elmúlt több mint húsz évben az ország erdőterületének közel egyötöde eltűnt – főként mezőgazdasági terjeszkedés miatt. A ködfoltos párducok legnagyobb ellensége továbbra is az ember. Az erdőirtás folyamatosan szűkíti az élőhelyüket, miközben az orvvadászat nemcsak őket, hanem zsákmányállataikat is tizedeli, hívta fel a figyelmet a CNN.

10 év után először kaptak lencsevégre egy ködfoltos párducot a hondurasi hegyekben – Fotó: WILTING & MOHAMED / Wilting & Mohamed / illusztráció

Ha eltűnnek a táplálékul szolgáló fajok – például a szarvasok vagy vaddisznók –, a párducok egyszerűen nem tudnak megélni. Ez láncreakciót indít el, amely az egész ökoszisztémát veszélybe sodorja.

Fordulat jöhet: katonák is védik az erdőket

A hondurasi kormány drasztikus lépésekre szánta el magát. Egy ambiciózus terv keretében 2029-ig szeretnék megállítani az erdőirtást, sőt hatalmas területek újraerdősítését is célul tűzték ki.

A program részeként több ezer katonát vetettek be, hogy megakadályozzák az illegális fakitermelést és földfoglalást. Emellett természetvédelmi szervezetek – köztük a Panthera – modern eszközökkel, például kameracsapdákkal és hangrögzítőkkel figyelik az állatokat.

Az eredmények már most látszanak: csökkent az orvvadászat, és egyre több nagymacska tér vissza a térségbe.

Nem csak a ködfoltos párduc tér vissza

A ködfoltos jaguár felbukkanása nem egyedi jelenség. Az elmúlt években pumákat is észleltek a hegységben, sőt több más vadmacskafaj – például ocelotok és jaguárundik – is megjelent. Ez azt jelenti, hogy a térségben már az összes, Hondurasban őshonos vadmacskafaj jelen van, ami rendkívül biztató jel a szakemberek szerint.

Bár mindössze egy fiatal hím párducot sikerült megfigyelni, a jelentősége óriási. A jaguárok hatalmas távolságokat képesek bejárni, és a most észlelt példány valószínűleg egy úgynevezett ökológiai folyosón haladt keresztül Honduras és Guatemala között. Ez kulcsfontosságú a faj fennmaradása szempontjából, mivel a különböző populációk közötti kapcsolat biztosítja a genetikai sokféleséget.

A szakértők szerint a jövő a „kapcsolatokon” múlik: minél több ilyen összekötött élőhely létezik, annál nagyobb az esély a jaguárok túlélésére.