párduc

10 év után fotóztak le egy állatok – a tudósok szerint ez mindent megváltoztathat

42 perce
Olvasási idő: 7 perc
Szenzációs felfedezést tettek a természetvédők Hondurasban. Egy ritka, ködfoltos párducot sikerült lencsevégre kapni – ráadásul 10 év után először. A különleges nagymacska felbukkanása nemcsak önmagában számít elképesztőnek, hanem azt is jelezheti, hogy a térségben végre beindult a természet regenerációja.
párducHonduraserdőirtás

Hondurasban ugyan védett állatról van szó, de ez nem jelenti azt, hogy biztonságban is vannak. Az elmúlt több mint húsz évben az ország erdőterületének közel egyötöde eltűnt – főként mezőgazdasági terjeszkedés miatt. A ködfoltos párducok legnagyobb ellensége továbbra is az ember. Az erdőirtás folyamatosan szűkíti az élőhelyüket, miközben az orvvadászat nemcsak őket, hanem zsákmányállataikat is tizedeli, hívta fel a figyelmet a CNN.

ködfoltos párduc
10 év után először kaptak lencsevégre egy ködfoltos párducot a hondurasi hegyekben – Fotó: WILTING & MOHAMED / Wilting & Mohamed / illusztráció

Ha eltűnnek a táplálékul szolgáló fajok – például a szarvasok vagy vaddisznók –, a párducok egyszerűen nem tudnak megélni. Ez láncreakciót indít el, amely az egész ökoszisztémát veszélybe sodorja.

Fordulat jöhet: katonák is védik az erdőket

A hondurasi kormány drasztikus lépésekre szánta el magát. Egy ambiciózus terv keretében 2029-ig szeretnék megállítani az erdőirtást, sőt hatalmas területek újraerdősítését is célul tűzték ki.

A program részeként több ezer katonát vetettek be, hogy megakadályozzák az illegális fakitermelést és földfoglalást. Emellett természetvédelmi szervezetek – köztük a Panthera – modern eszközökkel, például kameracsapdákkal és hangrögzítőkkel figyelik az állatokat.

Az eredmények már most látszanak: csökkent az orvvadászat, és egyre több nagymacska tér vissza a térségbe.

Nem csak a ködfoltos párduc tér vissza

A ködfoltos jaguár felbukkanása nem egyedi jelenség. Az elmúlt években pumákat is észleltek a hegységben, sőt több más vadmacskafaj – például ocelotok és jaguárundik – is megjelent. Ez azt jelenti, hogy a térségben már az összes, Hondurasban őshonos vadmacskafaj jelen van, ami rendkívül biztató jel a szakemberek szerint.

Bár mindössze egy fiatal hím párducot sikerült megfigyelni, a jelentősége óriási. A jaguárok hatalmas távolságokat képesek bejárni, és a most észlelt példány valószínűleg egy úgynevezett ökológiai folyosón haladt keresztül Honduras és Guatemala között. Ez kulcsfontosságú a faj fennmaradása szempontjából, mivel a különböző populációk közötti kapcsolat biztosítja a genetikai sokféleséget.

A szakértők szerint a jövő a „kapcsolatokon” múlik: minél több ilyen összekötött élőhely létezik, annál nagyobb az esély a jaguárok túlélésére.

Remény a jövőre: nemzetközi összefogás indult

A pozitív fejlemények nem állnak meg Hondurasnál. Mexikóban például legutóbb növekedést mutattak ki a jaguárállományban, míg nemzetközi szinten új védelmi programokat indítottak a faj megmentésére. A cél egy hatalmas, Mexikótól egészen Argentínáig húzódó „jaguár-folyosó” kialakítása, amely biztonságos átjárást biztosít a nagymacskák számára.

Egy fotó, ami mindent megváltoztathat

A most készült felvétel több mint egy ritka állat dokumentálása. A szakértők szerint egyértelmű bizonyíték arra, hogy a természet képes regenerálódni – ha esélyt kap rá. A kérdés már csak az: sikerül-e megőrizni ezt a törékeny egyensúlyt, vagy a jaguárok ismét eltűnnek a hegyek ködében?

