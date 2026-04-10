Ezt nem láttuk jönni: a britek bevallották, hogyan döntenek Ukrajna sorsáról

kokain

Kokain lapult a banánok között – óriási fogás Hamburgban

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok Hamburgból. A kokain egy banánszállítmányba rejtve érkezett Ecuadorból, a kikötőben pedig összesen 1,6 tonnát foglaltak le belőle.
kokaindrogfogáskábítószer-kereskedelem

A hamburgi kikötőben március közepén találták meg a szállítmányt, de az ügy részleteit csak 2026. április 10-én hozták nyilvánosságra. A kokain több tengeri konténerben, banános dobozok közé rejtve érkezett Dél-Amerikából, és a hatóságok szerint a lefoglalt mennyiség értéke nagyjából 30 millió euró lehet (több mint 11 milliárd forint). 

Kokain a banánok között: 1,6 tonnát foglaltak le Hamburgban
Fotó: Hamburgi Vámügyi Nyomozó Hivatal

Banános dobozok közé rejtették a kokaint

A beszámolók szerint a konténerek Ecuadorból futottak be Hamburgba. A nyomozók egy gyanús eltérés miatt vizsgálták át az egyik szállítmányt, és végül 

összesen 1600 csomag kokaint találtak a banános kartonok között.

Egy kikötői jelzés vezette nyomra a hatóságokat

Az ügyben fontos szerepe volt a Hamburgi Kikötőbiztonsági Központnak is, ahonnan jelzés érkezett a gyanús konténerről. A német vámhatóság szerint ez komoly csapás a nemzetközi drogkereskedelemre.

Kábítószer-kereskedelem: A hamburgi kikötőben találták meg a szállítmányt PRODUCTION - 25 March 2026, Hamburg: Container ships moored at Hamburg's Burchardtkai. On March 26, Hapag-Lloyd AG will present its figures for the 2025 financial year at an online press conference. Photo: Markus Scholz/dpa (Photo by MARKUS SCHOLZ / dpa Picture-Alliance via AFP)
Kábítószer-kereskedelem: A hamburgi kikötőben találták meg a szállítmányt
Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA

Hamburg továbbra is kiemelt célpont

A német sajtó szerint Hamburg az elmúlt években Rotterdam és Antwerpen mellett az egyik legfontosabb európai belépési ponttá vált a kokaincsempészetben. A mostani ügy ismét megmutatta, hogy a droghálózatok továbbra is nagy mennyiségű konténeres áruszállítást használnak a csempészethez – tájékoztatott az üggyel kapcsolatban a Bild.

Ez is érdekelheti:

Minden idők egyik legdurvább drogfogása: 48 tonna marihuána került elő

Megdöbbentő drogfogásról számoltak be Brazíliából: a rendőrség rekordmennyiségű kábítószert talált Rio de Janeiróban egy nyomornegyedben. A marihuána miatt indított akció során végül 48 tonna drogot foglaltak le, a rejtekhelyre pedig egy szolgálati kutya vezette rá az egyenruhásokat.

Óriási drogfogás: elképesztő mennyiségű kokaint találtak

Óriási drogfogást jelentettek be Kolumbiában, ahol a hatóságok négy tonna kokaint foglaltak le egy átfogó akció során. A mostani kolumbiai drogfogás az utóbbi évek egyik legnagyobb ilyen művelete volt az országban.

 

 

