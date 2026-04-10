Kokain lapult a banánok között – óriási fogás Hamburgban

A hamburgi kikötőben március közepén találták meg a szállítmányt, de az ügy részleteit csak 2026. április 10-én hozták nyilvánosságra. A kokain több tengeri konténerben, banános dobozok közé rejtve érkezett Dél-Amerikából, és a hatóságok szerint a lefoglalt mennyiség értéke nagyjából 30 millió euró lehet (több mint 11 milliárd forint).
Banános dobozok közé rejtették a kokaint
A beszámolók szerint a konténerek Ecuadorból futottak be Hamburgba. A nyomozók egy gyanús eltérés miatt vizsgálták át az egyik szállítmányt, és végül
összesen 1600 csomag kokaint találtak a banános kartonok között.
Egy kikötői jelzés vezette nyomra a hatóságokat
Az ügyben fontos szerepe volt a Hamburgi Kikötőbiztonsági Központnak is, ahonnan jelzés érkezett a gyanús konténerről. A német vámhatóság szerint ez komoly csapás a nemzetközi drogkereskedelemre.
Hamburg továbbra is kiemelt célpont
A német sajtó szerint Hamburg az elmúlt években Rotterdam és Antwerpen mellett az egyik legfontosabb európai belépési ponttá vált a kokaincsempészetben. A mostani ügy ismét megmutatta, hogy a droghálózatok továbbra is nagy mennyiségű konténeres áruszállítást használnak a csempészethez – tájékoztatott az üggyel kapcsolatban a Bild.
Minden idők egyik legdurvább drogfogása: 48 tonna marihuána került elő
Megdöbbentő drogfogásról számoltak be Brazíliából: a rendőrség rekordmennyiségű kábítószert talált Rio de Janeiróban egy nyomornegyedben. A marihuána miatt indított akció során végül 48 tonna drogot foglaltak le, a rejtekhelyre pedig egy szolgálati kutya vezette rá az egyenruhásokat.
Óriási drogfogás: elképesztő mennyiségű kokaint találtak
Óriási drogfogást jelentettek be Kolumbiában, ahol a hatóságok négy tonna kokaint foglaltak le egy átfogó akció során. A mostani kolumbiai drogfogás az utóbbi évek egyik legnagyobb ilyen művelete volt az országban.