Tiltott sziget, cápákkal őrizve: legendás kincs lapulhat a mélyben

Nem dinoszauruszok miatt, hanem mert a Kókusz-sziget nehezen megközelíthető, sűrű esőerdő borítja, és a környező vizekben veszélyes ragadozók, köztük tigris- és pörölycápák úsznak – írja a Daily Star.

A Kókusz-sziget körüli vizekben veszélyes ragadozók találhatók

A Kókusz-sziget legendái máig élnek

A legendák szerint azonban nem ez az egyetlen oka a szigorú korlátozásoknak. Úgy tartják, hogy itt rejtették el az úgynevezett Treasure of Lima nevű mesés kincset, amely aranyat, ezüstöt, drágaköveket és egy életnagyságú arany Szűz Mária-szobrot is tartalmazhat.

Cocos Island is a volcanic island in the Pacific Ocean administered by Costa Rica, approximately 550 km southwest of the Costa Rican mainland. It constitutes the 11th of the 15 districts of Puntarenas Canton of the Province of Puntarenas. pic.twitter.com/7Z72XASB6k — 𝙈𝙖𝙜𝙞𝙘𝙖𝙡𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙. 𝙉𝙊 "𝘿𝙈𝙎"𝙋𝙇𝙎. (@fb_greyson) January 12, 2026

A történet szerint a 19. század elején a kincset a perui Lima városából menekítették ki, majd egy brit kapitány, William Thompson feladata lett volna biztonságba juttatni. A férfi azonban fellázadt, lemészárolta a kíséretet, és a zsákmányt a szigeten rejtette el, majd nyomtalanul eltűnt.

Azóta több mint 500 expedíció próbálta megtalálni a kincset, sikertelenül. Egyesek szerint a legenda csupán túlzás, mások úgy vélik, hogy a zsákmányt már rég elvitték.

A sziget ma az UNESCO világörökségi listáján szerepel, és csak kutatók, illetve természetvédelmi szakemberek léphetnek a területére szigorú felügyelet mellett.

