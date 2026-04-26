Tiltott sziget, cápákkal őrizve: legendás kincs lapulhat a mélyben

Nem dinoszauruszok miatt, hanem mert a Kókusz-sziget nehezen megközelíthető, sűrű esőerdő borítja, és a környező vizekben veszélyes ragadozók, köztük tigris- és pörölycápák úsznak – írja a Daily Star.
A Kókusz-sziget legendái máig élnek
A legendák szerint azonban nem ez az egyetlen oka a szigorú korlátozásoknak. Úgy tartják, hogy itt rejtették el az úgynevezett Treasure of Lima nevű mesés kincset, amely aranyat, ezüstöt, drágaköveket és egy életnagyságú arany Szűz Mária-szobrot is tartalmazhat.
A történet szerint a 19. század elején a kincset a perui Lima városából menekítették ki, majd egy brit kapitány, William Thompson feladata lett volna biztonságba juttatni. A férfi azonban fellázadt, lemészárolta a kíséretet, és a zsákmányt a szigeten rejtette el, majd nyomtalanul eltűnt.
Azóta több mint 500 expedíció próbálta megtalálni a kincset, sikertelenül. Egyesek szerint a legenda csupán túlzás, mások úgy vélik, hogy a zsákmányt már rég elvitték.
A sziget ma az UNESCO világörökségi listáján szerepel, és csak kutatók, illetve természetvédelmi szakemberek léphetnek a területére szigorú felügyelet mellett.
