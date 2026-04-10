Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Egy hétköznapi étel segíthet a halálos betegség megfékezésében

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy friss kutatás szerint egy hétköznapi konyhai alapanyag is segíthet megállítani egy halálos betegséget. A tudósok azt találták, hogy a kolera baktériumai jelentősen visszaszoríthatók bizonyos fehérjék hatására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A felfedezés új, egyszerű és olcsó védekezési lehetőséget kínálhat világszerte. A kolera elleni harcban így akár az étrend is kulcsszerepet kaphat írja a Fox News.

A kazein és a búzaglutén hatékonynak bizonyulhat a kolera ellen. 
Fotó: Unsplash

A kolera ellen a konyhában lehet a megoldás?

A kolera szennyezett vízzel és élelmiszerrel terjed, és súlyos hasmenést, kiszáradást, akár halált is okozhat. A Kaliforniai Egyetem Riverside kutatói egereken vizsgálták, hogyan hat az étrend a fertőzés lefolyására. A kísérletek során különböző diétákat alkalmaztak: magas fehérje-, zsír- és szénhidráttartalmú étrendeket. 

Az eredmények szerint a fehérjében gazdag étrend drámai mértékben csökkentette a baktériumok számát a bélrendszerben.

Különösen a tejben és sajtban található kazein, valamint a búzában lévő glutén bizonyult hatékonynak. 

Ezek az anyagok akár százszoros különbséget is eredményeztek a fertőzés mértékében. A kutatók szerint ez azért jelentős, mert az antibiotikumok túlhasználata rezisztens baktériumok kialakulásához vezethet. Az étrendi megközelítés ezzel szemben nem növeli a „szuperbaktériumok” kialakulásának kockázatát.

A módszer ráadásul olcsó és könnyen alkalmazható lehet a veszélyeztetett régiókban. 

Ugyanakkor a kutatás egyelőre csak állatkísérleteken alapul, ezért további vizsgálatok szükségesek embereken. A tudósok még nem tudják pontosan, milyen mennyiségű fehérje szükséges a védőhatáshoz. Az sem egyértelmű, hogy megelőzésre vagy már kialakult fertőzés kezelésére is alkalmas-e.

A halálos fertőzés órák alatt végezhet a szervezettel

A kolera kezelés nélkül akár az esetek felében halálos lehet, de megfelelő folyadékpótlással a halálozás 1% alá csökkenthető. A betegség főként a rossz higiéniai körülmények között élő közösségeket érinti, de a globális utazások és a klímaváltozás miatt időnként Európában is megjelenhet.

Európában is felütötte a fejét

Tavaly nyáron lapunk beszámolt róla, hogy a fetőző betegség Európában is megjelent. Lengyelországban egy idős nőnél diagnosztizáltak kolerát, aki ráadásul nem járt külföldön, így felmerült a helyi fertőzés lehetősége is. A beteget súlyos állapotban szállították kórházba, miközben több mint húsz kontaktját karanténba helyezték, és járványügyi vizsgálat indult a fertőzés eredetének felderítésére.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról