Egy hétköznapi étel segíthet a halálos betegség megfékezésében

A felfedezés új, egyszerű és olcsó védekezési lehetőséget kínálhat világszerte. A kolera elleni harcban így akár az étrend is kulcsszerepet kaphat – írja a Fox News.

A kazein és a búzaglutén hatékonynak bizonyulhat a kolera ellen.

A kolera ellen a konyhában lehet a megoldás?

A kolera szennyezett vízzel és élelmiszerrel terjed, és súlyos hasmenést, kiszáradást, akár halált is okozhat. A Kaliforniai Egyetem Riverside kutatói egereken vizsgálták, hogyan hat az étrend a fertőzés lefolyására. A kísérletek során különböző diétákat alkalmaztak: magas fehérje-, zsír- és szénhidráttartalmú étrendeket.

Az eredmények szerint a fehérjében gazdag étrend drámai mértékben csökkentette a baktériumok számát a bélrendszerben.

Különösen a tejben és sajtban található kazein, valamint a búzában lévő glutén bizonyult hatékonynak.

Ezek az anyagok akár százszoros különbséget is eredményeztek a fertőzés mértékében. A kutatók szerint ez azért jelentős, mert az antibiotikumok túlhasználata rezisztens baktériumok kialakulásához vezethet. Az étrendi megközelítés ezzel szemben nem növeli a „szuperbaktériumok” kialakulásának kockázatát.

A módszer ráadásul olcsó és könnyen alkalmazható lehet a veszélyeztetett régiókban.

Ugyanakkor a kutatás egyelőre csak állatkísérleteken alapul, ezért további vizsgálatok szükségesek embereken. A tudósok még nem tudják pontosan, milyen mennyiségű fehérje szükséges a védőhatáshoz. Az sem egyértelmű, hogy megelőzésre vagy már kialakult fertőzés kezelésére is alkalmas-e.

A halálos fertőzés órák alatt végezhet a szervezettel

A kolera kezelés nélkül akár az esetek felében halálos lehet, de megfelelő folyadékpótlással a halálozás 1% alá csökkenthető. A betegség főként a rossz higiéniai körülmények között élő közösségeket érinti, de a globális utazások és a klímaváltozás miatt időnként Európában is megjelenhet.

Európában is felütötte a fejét

Tavaly nyáron lapunk beszámolt róla, hogy a fetőző betegség Európában is megjelent. Lengyelországban egy idős nőnél diagnosztizáltak kolerát, aki ráadásul nem járt külföldön, így felmerült a helyi fertőzés lehetősége is. A beteget súlyos állapotban szállították kórházba, miközben több mint húsz kontaktját karanténba helyezték, és járványügyi vizsgálat indult a fertőzés eredetének felderítésére.